Свадьбы – без спешки 🔊 Воспроизвести



Во время карантина количество брачных церемоний в крупных городах Литвы сократилось почти в два раза, однако большая часть людей, желающих вступить в брак, надеется, что все ограничения будут сняты летом или в начале осени, сообщает ru.delfi.lt.



В Вильнюсском загсе в апреле 2020 года браком сочетались 99 пар, в мае планируют сочетать 122 пары (для сравнения, в апреле 2019 года - 167, в мае – 247).



«50% заявлений отложили на более поздний срок – на середину лета и начало осени», – сказала представитель Вильнюсского загса Йоланта Кузмене. В Каунасе в апреле зарегистрировали 37 браков, в мае планируют зарегистрировать 69 (в апреле 2019 года - 86, в мае – 157).



«Люди хотят сочетаться браком в здании Ратуши, но переносят церемонию на лето и начало осени», - рассказала представитель Каунасского загса Агне Аугоне.



Между тем Минздрав Литвы рекомендует перенести на более позднее время все личные праздники - свадьбы, крестины, юбилеи, чтобы пресечь распространение коронавируса COVID-19.



Если такой возможности нет, рекомендуется ограничить количество гостей на празднике – участвовать должны лишь самые близкие. В Вильнюсском загсе в апреле 2020 года браком сочетались 99 пар, в мае планируют сочетать 122 пары (для сравнения, в апреле 2019 года - 167, в мае – 247).«50% заявлений отложили на более поздний срок – на середину лета и начало осени», – сказала представитель Вильнюсского загса Йоланта Кузмене. В Каунасе в апреле зарегистрировали 37 браков, в мае планируют зарегистрировать 69 (в апреле 2019 года - 86, в мае – 157).«Люди хотят сочетаться браком в здании Ратуши, но переносят церемонию на лето и начало осени», - рассказала представитель Каунасского загса Агне Аугоне.Между тем Минздрав Литвы рекомендует перенести на более позднее время все личные праздники - свадьбы, крестины, юбилеи, чтобы пресечь распространение коронавируса COVID-19.Если такой возможности нет, рекомендуется ограничить количество гостей на празднике – участвовать должны лишь самые близкие. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: семья Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 160 раз Комментарии