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Свадьбы – без спешки
Во время карантина количество брачных церемоний в крупных городах Литвы сократилось почти в два раза, однако большая часть людей, желающих вступить в брак, надеется, что все ограничения будут сняты летом или в начале осени, сообщает ru.delfi.lt.
В Вильнюсском загсе в апреле 2020 года браком сочетались 99 пар, в мае планируют сочетать 122 пары (для сравнения, в апреле 2019 года - 167, в мае – 247).
«50% заявлений отложили на более поздний срок – на середину лета и начало осени», – сказала представитель Вильнюсского загса Йоланта Кузмене. В Каунасе в апреле зарегистрировали 37 браков, в мае планируют зарегистрировать 69 (в апреле 2019 года - 86, в мае – 157).
«Люди хотят сочетаться браком в здании Ратуши, но переносят церемонию на лето и начало осени», - рассказала представитель Каунасского загса Агне Аугоне.
Между тем Минздрав Литвы рекомендует перенести на более позднее время все личные праздники - свадьбы, крестины, юбилеи, чтобы пресечь распространение коронавируса COVID-19.
Если такой возможности нет, рекомендуется ограничить количество гостей на празднике – участвовать должны лишь самые близкие.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: семья
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219
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