Назад, к природе

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Работники муниципальных служб, присматривающие за зелёными насаждениями Вильнюса, скоро начнут подстригать траву в городе.



В эту пору Вильнюс начинает руководствоваться новой (ни много ни мало!) стратегией стрижки газонов в столице, которая гармонично связана с политикой «зелёного города». Это означает, что работы будут направлены на восстановление естественных лугов в городских районах, сохранение экосистемы таких пространств, нахождение баланса между поддержанием порядка, чистоты и сохранением естественной зелени.



Городские власти обещают, что они и дальше будут предотвращать появление «лысых» территорий - муниципалитет продолжает практику скашивания травы, которая была введена в прошлом году: косить только тогда, когда это действительно необходимо, и только там, где это необходимо, как с точки зрения сохранения биоразнообразия, так и защиты зелёных зон в случае засухи. В эту пору Вильнюс начинает руководствоваться новой (ни много ни мало!) стратегией стрижки газонов в столице, которая гармонично связана с политикой «зелёного города». Это означает, что работы будут направлены на восстановление естественных лугов в городских районах, сохранение экосистемы таких пространств, нахождение баланса между поддержанием порядка, чистоты и сохранением естественной зелени.Городские власти обещают, что они и дальше будут предотвращать появление «лысых» территорий - муниципалитет продолжает практику скашивания травы, которая была введена в прошлом году: косить только тогда, когда это действительно необходимо, и только там, где это необходимо, как с точки зрения сохранения биоразнообразия, так и защиты зелёных зон в случае засухи. «Когда мы говорим о стратегии зелёного Вильнюса, мы думаем обо всех зелёных насаждениях города и о том, как ими управлять, обслуживать и сажать так, чтобы городские пространства были не только аккуратными, но и максимально живыми, зелёными, насколько это возможно, чтобы восстановить естественные луга, где это возможно, чтобы был найден своеобразный баланс между сохранением природы и порядка.



Уход за газонами является неотъ­емлемой частью этой стратегии - мы стремимся достичь такого баланса, чтобы люди в городе могли наслаждаться и ухоженной средой, и чувством природы в одних и тех же городских местах, наблюдая за восстановленными цветущими пространствами вместо выбритых пыльных пустырей», - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 131 раз Комментарии