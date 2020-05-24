Где маски обязательны 🔊 Воспроизвести



В последние дни поступает немало сообщений о том, что в торговых центрах, на рынках, на заправках и во время экскурсий многие люди не надевают маски. Минздрав Литвы напоминает, что в определённых местах ношение масок всё ещё обязательно. В эти общественные места людей без масок не должны впускать.



Все лица старше 6 лет должны прикрывать нос и рот, надевать маски или респираторы или другие средства защиты на рынках и в других торговых местах, на мероприятиях, экскурсиях, на остановках общественного транспорта. Кроме того, в масках надо быть в общественных местах. Маски можно снимать во время еды в кафе и во время занятий спортом в спортзале, сообщает ru.delfi.lt.



Во всех остальных случаях маски рекомендуются, но не обязательны, Однако жителям рекомендуют по-прежнему носить маски или как-то иначе прикрывать нос и рот.



Как правильно носить маску



● Маску надо надевать тщательно, чтобы полностью закрыть нос и рот. Нельзя трогать маску руками.



● Когда вы снимаете маску, не трогайте её руками, беритесь только за тесёмки.



● После того как вы сняли маску или дотронулись до неё, вымойте руки.



● Если маска стала влажной, поменяйте её.



Одноразовые маски повторно использовать не рекомендуется.



Карантин в Литве продлён до 31 мая. Все лица старше 6 лет должны прикрывать нос и рот, надевать маски или респираторы или другие средства защиты на рынках и в других торговых местах, на мероприятиях, экскурсиях, на остановках общественного транспорта. Кроме того, в масках надо быть в общественных местах. Маски можно снимать во время еды в кафе и во время занятий спортом в спортзале, сообщает ru.delfi.lt.Во всех остальных случаях маски рекомендуются, но не обязательны, Однако жителям рекомендуют по-прежнему носить маски или как-то иначе прикрывать нос и рот.Как правильно носить маску● Маску надо надевать тщательно, чтобы полностью закрыть нос и рот. Нельзя трогать маску руками.● Когда вы снимаете маску, не трогайте её руками, беритесь только за тесёмки.● После того как вы сняли маску или дотронулись до неё, вымойте руки.● Если маска стала влажной, поменяйте её.Одноразовые маски повторно использовать не рекомендуется.Карантин в Литве продлён до 31 мая. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 168 раз Комментарии