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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Где маски обязательны
В последние дни поступает немало сообщений о том, что в торговых центрах, на рынках, на заправках и во время экскурсий многие люди не надевают маски. Минздрав Литвы напоминает, что в определённых местах ношение масок всё ещё обязательно. В эти общественные места людей без масок не должны впускать.
Все лица старше 6 лет должны прикрывать нос и рот, надевать маски или респираторы или другие средства защиты на рынках и в других торговых местах, на мероприятиях, экскурсиях, на остановках общественного транспорта. Кроме того, в масках надо быть в общественных местах. Маски можно снимать во время еды в кафе и во время занятий спортом в спортзале, сообщает ru.delfi.lt.
Во всех остальных случаях маски рекомендуются, но не обязательны, Однако жителям рекомендуют по-прежнему носить маски или как-то иначе прикрывать нос и рот.
Как правильно носить маску
● Маску надо надевать тщательно, чтобы полностью закрыть нос и рот. Нельзя трогать маску руками.
● Когда вы снимаете маску, не трогайте её руками, беритесь только за тесёмки.
● После того как вы сняли маску или дотронулись до неё, вымойте руки.
● Если маска стала влажной, поменяйте её.
Одноразовые маски повторно использовать не рекомендуется.
Карантин в Литве продлён до 31 мая.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: карантин
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219
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