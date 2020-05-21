Главная >> Новости >> политика, чп и криминал >> В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

© РИА Новости


Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова приводит RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

В опубликованном ранее заявлении главы республики Дениса Пушилина говорилось, что он принял решение «повысить боевую готовность подразделений» на случай «дальнейшего агрессивного поведения Киева».

В оборонном ведомстве ЛНР также сообщили о полной боевой готовности подразделений.

«На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности», — приводит Луганский информационный центр сообщение.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что полиция республики переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2, Зеленский
статья прочитана 147 раз
добавлена вчера, 20 мая, 22:21

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка