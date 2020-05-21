В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность 🔊 Воспроизвести © РИА Новости



Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.



«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова приводит



В опубликованном ранее заявлении главы республики Дениса Пушилина говорилось, что он принял решение «повысить боевую готовность подразделений» на случай «дальнейшего агрессивного поведения Киева».



В оборонном ведомстве ЛНР также сообщили о полной боевой готовности подразделений.



«На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности», — приводит Луганский информационный центр сообщение.



Ранее в МВД ЛНР заявили, что полиция республики переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями. Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова приводит RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.В опубликованном ранее заявлении главы республики Дениса Пушилина говорилось, что он принял решение «повысить боевую готовность подразделений» на случай «дальнейшего агрессивного поведения Киева».В оборонном ведомстве ЛНР также сообщили о полной боевой готовности подразделений.«На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности», — приводит Луганский информационный центр сообщение.Ранее в МВД ЛНР заявили, что полиция республики переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Переговоры, ДНР, ЛНР, Минск-2, Зеленский — статья прочитана 147 раз Комментарии