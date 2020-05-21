Северный поток освободят от норм Газовой директивы на 20 лет 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/CLEMENS BILAN



Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода), передает



Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года.



"В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении. Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщает компания Nord Stream AG (оператор газопровода), передает ТАСС Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года."В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.



Европейский суд отклонил иск Nord Stream против газовой директивы ЕС



Суд пришел к выводу, что иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 неприемлем для рассмотрения по существу. По мнению суда, операторы обоих газопроводов не имеют прямого отношения к газовой директиве ЕС, сообщает



Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG об обжаловании директивы, распространившей нормы Третьего энергопакета ЕС на газопроводы, проложенные в Евросоюз из третьих стран. "Суд постановил, что эти иски не могут быть приняты для рассмотрения по существу", - говорится в пресс-релизе Европейского суда, обнародованном в среду, 20 мая.



Суд постановил, что операторы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" не имеют прямого отношения к этой директиве ". Оспариваемая операторами директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальные законодательства до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей выделить на уровне собственности операции по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе опубликованных тарифов.



Позиция истцов



Для Nord Stream 2 AG это будет означать такие изменения, как продажа газопровода или полное изменение в организационно-правовой структуре, что существенно ослабит возможности для финансирования реализации проекта, цитируется в сообщении Европейского суда позиция истца. Nord Stream AG в своих аргументах указывает, что новая норма заставит эту компанию существенно пересмотреть контракт на транспортировку с ООО "Газпром экспорт".



Европейский суд, однако, решил, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве. Директива применяется правительствами стран - членов ЕС и они вправе делать из нее исключения по своему усмотрению. Суд также объявил, что нормы газовой директивы ЕС распространяются и на уже построенный и работающий "Северный поток-1" - как минимум в территориальных водах государства-члена.



Решение регулятора ФРГ по "Северному потоку"



Между тем Федеральное агентство Германии по сетям в тот же день предоставило газопроводу "Северный поток-1" возможность отступления от применения основных положений газовой директивы ЕС. Принятое решение действительно на 20 лет и начинает свое действие задним числом с 12 декабря 2019 года, сообщила компания Nord Stream AG.



Компания Nord Stream AG в своем комментарии отмечает, что при рассмотрении заявки германский регулятор учел вклад газопровода в безопасность поставок топлива и не причинил вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке. * * *Суд пришел к выводу, что иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 неприемлем для рассмотрения по существу. По мнению суда, операторы обоих газопроводов не имеют прямого отношения к газовой директиве ЕС, сообщает DW Европейский суд отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG об обжаловании директивы, распространившей нормы Третьего энергопакета ЕС на газопроводы, проложенные в Евросоюз из третьих стран. "Суд постановил, что эти иски не могут быть приняты для рассмотрения по существу", - говорится в пресс-релизе Европейского суда, обнародованном в среду, 20 мая.Суд постановил, что операторы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" не имеют прямого отношения к этой директиве ". Оспариваемая операторами директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальные законодательства до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей выделить на уровне собственности операции по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе опубликованных тарифов.Для Nord Stream 2 AG это будет означать такие изменения, как продажа газопровода или полное изменение в организационно-правовой структуре, что существенно ослабит возможности для финансирования реализации проекта, цитируется в сообщении Европейского суда позиция истца. Nord Stream AG в своих аргументах указывает, что новая норма заставит эту компанию существенно пересмотреть контракт на транспортировку с ООО "Газпром экспорт".Европейский суд, однако, решил, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве. Директива применяется правительствами стран - членов ЕС и они вправе делать из нее исключения по своему усмотрению. Суд также объявил, что нормы газовой директивы ЕС распространяются и на уже построенный и работающий "Северный поток-1" - как минимум в территориальных водах государства-члена.Между тем Федеральное агентство Германии по сетям в тот же день предоставило газопроводу "Северный поток-1" возможность отступления от применения основных положений газовой директивы ЕС. Принятое решение действительно на 20 лет и начинает свое действие задним числом с 12 декабря 2019 года, сообщила компания Nord Stream AG.Компания Nord Stream AG в своем комментарии отмечает, что при рассмотрении заявки германский регулятор учел вклад газопровода в безопасность поставок топлива и не причинил вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке. dw.com tass.ru , ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, США, санкции, Европа, цена, СП-2 — статья прочитана 82 раза Комментарии