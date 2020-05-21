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Приступают к работе три новых члена Совета LRT – Э. Валатка, И. Вайшвилайте, А. Матялис



В среду приступили к работе три вновь назначенных члена Совета Литовского радио и телевидения (LRT) - ректор Каунасского технологического университета Эугениюс Валатка, дипломат Ирена Вайшвилайте и кинорежиссер Арунас Матялис, сообщило LRT.

Делегированный Литовским советом по просвещению Э. Валатка сменил профессора Вилию Таргамадзе, делегированная Литовской епископальной конференцией И. Вайшвилайте - Дарюса Хмеляускаса, делегированный Литовской ассоциацией деятелей искусств А. Матялис - поэта Корнелиюса Платялиса.

Между тем второй срок полномочий будет работать назначенный Ученым советом Литвы Дариюс Бейноравичюс.

В совете LRT также работают делегированные сеймом представители - журналист, специалист по связям с общественностью Даля Кутрайте- Гедрайтене, художник Раймондас Савицкас, дипломат Витаутас Плечкайтис, председатель - журналист Людвикас Гадейкис.
Президентом делегированы представители - экономист Гедре Швядене, историк Норбертас Черняускас, юрист Гедре Ластаускене, предприниматель Томас Бальжякас.

Совет LRT - высший орган управления общественной телерадиокомпании, который должен представлять интереса общества. Совет формируется на шесть лет из 12 человек - общественников, деятелей науки и культуры.

По четыре члена совета в разное время назначают президент и сейм, по одному делегируют Ученый совет Литвы, Литовский совет по просвещению, Литовская ассоциация деятелей искусств, Литовская епископальная конференция.
BNS
Категории: общество, политика
Ключевые слова: сейм, бюджет, совет, члены, аудит, LRT
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 мая, 12:30

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