Приступают к работе три новых члена Совета LRT – Э. Валатка, И. Вайшвилайте, А. Матялис 🔊 Воспроизвести



В среду приступили к работе три вновь назначенных члена Совета Литовского радио и телевидения (LRT) - ректор Каунасского технологического университета Эугениюс Валатка, дипломат Ирена Вайшвилайте и кинорежиссер Арунас Матялис, сообщило LRT.



Делегированный Литовским советом по просвещению Э. Валатка сменил профессора Вилию Таргамадзе, делегированная Литовской епископальной конференцией И. Вайшвилайте - Дарюса Хмеляускаса, делегированный Литовской ассоциацией деятелей искусств А. Матялис - поэта Корнелиюса Платялиса.



Между тем второй срок полномочий будет работать назначенный Ученым советом Литвы Дариюс Бейноравичюс.



В совете LRT также работают делегированные сеймом представители - журналист, специалист по связям с общественностью Даля Кутрайте- Гедрайтене, художник Раймондас Савицкас, дипломат Витаутас Плечкайтис, председатель - журналист Людвикас Гадейкис. В среду приступили к работе три вновь назначенных члена Совета Литовского радио и телевидения (LRT) - ректор Каунасского технологического университета Эугениюс Валатка, дипломат Ирена Вайшвилайте и кинорежиссер Арунас Матялис, сообщило LRT.Делегированный Литовским советом по просвещению Э. Валатка сменил профессора Вилию Таргамадзе, делегированная Литовской епископальной конференцией И. Вайшвилайте - Дарюса Хмеляускаса, делегированный Литовской ассоциацией деятелей искусств А. Матялис - поэта Корнелиюса Платялиса.Между тем второй срок полномочий будет работать назначенный Ученым советом Литвы Дариюс Бейноравичюс.В совете LRT также работают делегированные сеймом представители - журналист, специалист по связям с общественностью Даля Кутрайте- Гедрайтене, художник Раймондас Савицкас, дипломат Витаутас Плечкайтис, председатель - журналист Людвикас Гадейкис. Президентом делегированы представители - экономист Гедре Швядене, историк Норбертас Черняускас, юрист Гедре Ластаускене, предприниматель Томас Бальжякас.



Совет LRT - высший орган управления общественной телерадиокомпании, который должен представлять интереса общества. Совет формируется на шесть лет из 12 человек - общественников, деятелей науки и культуры.



По четыре члена совета в разное время назначают президент и сейм, по одному делегируют Ученый совет Литвы, Литовский совет по просвещению, Литовская ассоциация деятелей искусств, Литовская епископальная конференция. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: сейм, бюджет, совет, члены, аудит, LRT География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии