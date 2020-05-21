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Правительство Литвы выделит 45 млн евро туризму
В среду литовское правительство выделило туристическому бизнесу, пострадавшему от коронакризиса, 45 млн евро.
"Предлагается выделиться в целом 45 млн евро – 31 млн евро выделить на меры, связанные с сохранению ликвидности бизнеса и 14 млн евро – на меры поощрения экономики", – заявил на заседании Кабмина министр финансов Вилюс Шапока.
Эти средства предусмотрены в обновленном в начале мая Плане мер по сокращению последствий коронавируса (COVID-19) и поощрения экономики.
31 млн евро предусмотрены для поддержания ликвидности – на беспроцентные кредиты, предназначенные для расчетов с туристами, отказавшимися от купонов, а также на компенсации за доставку туристов из-за границы после объявления чрезвычайной ситуации.
14 млн евро будет направлено на поощрение деятельности компаний после окончания эпидемии, на купоны для отпусков медиков, на поощрение переориентации компаний и на прочие меры.
Туризм вместе с транспортом стал одним из секторов, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса COVID-19. Ожидается, что из-за пандемии мировой туристический сектор сократится на 70-80%.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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