Правительство Литвы выделит 45 млн евро туризму 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство выделило туристическому бизнесу, пострадавшему от коронакризиса, 45 млн евро.



"Предлагается выделиться в целом 45 млн евро – 31 млн евро выделить на меры, связанные с сохранению ликвидности бизнеса и 14 млн евро – на меры поощрения экономики", – заявил на заседании Кабмина министр финансов Вилюс Шапока.



Эти средства предусмотрены в обновленном в начале мая Плане мер по сокращению последствий коронавируса (COVID-19) и поощрения экономики.



31 млн евро предусмотрены для поддержания ликвидности – на беспроцентные кредиты, предназначенные для расчетов с туристами, отказавшимися от купонов, а также на компенсации за доставку туристов из-за границы после объявления чрезвычайной ситуации.



14 млн евро будет направлено на поощрение деятельности компаний после окончания эпидемии, на купоны для отпусков медиков, на поощрение переориентации компаний и на прочие меры.



Туризм вместе с транспортом стал одним из секторов, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса COVID-19. Ожидается, что из-за пандемии мировой туристический сектор сократится на 70-80%. В среду литовское правительство выделило туристическому бизнесу, пострадавшему от коронакризиса, 45 млн евро."Предлагается выделиться в целом 45 млн евро – 31 млн евро выделить на меры, связанные с сохранению ликвидности бизнеса и 14 млн евро – на меры поощрения экономики", – заявил на заседании Кабмина министр финансов Вилюс Шапока.Эти средства предусмотрены в обновленном в начале мая Плане мер по сокращению последствий коронавируса (COVID-19) и поощрения экономики.31 млн евро предусмотрены для поддержания ликвидности – на беспроцентные кредиты, предназначенные для расчетов с туристами, отказавшимися от купонов, а также на компенсации за доставку туристов из-за границы после объявления чрезвычайной ситуации.14 млн евро будет направлено на поощрение деятельности компаний после окончания эпидемии, на купоны для отпусков медиков, на поощрение переориентации компаний и на прочие меры.Туризм вместе с транспортом стал одним из секторов, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса COVID-19. Ожидается, что из-за пандемии мировой туристический сектор сократится на 70-80%. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии