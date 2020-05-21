Венесуэла подала иск против Банка Англии 🔊 Воспроизвести



Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро, передает Reuters со ссылкой на документ, переданный в суд.



В ЦБ Венесуэлы заявили, что средства от продажи слитков будут направлены на закупку медицинского оборудования, лекарств и продуктов питания в рамках «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в республике, передает



«Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране», – заявил адвокат Сарош Зайвалла, представляющий Центральный банк Венесуэлы в суде.



Число случаев заражения коронавирусом в Венесуэле достигло 618, умерли 10 человек.



Напомним, в январе Банк Англии ответил отказом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который хотел вернуть принадлежащее Боливарианской Республике золото. Сообщалось, что такое решение было принято из-за давления со стороны Соединенных Штатов.



Россия обвинила США и Великобританию в ограблении Боливарианской Республики на 30 млрд долларов. Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро, передает Reuters со ссылкой на документ, переданный в суд.В ЦБ Венесуэлы заявили, что средства от продажи слитков будут направлены на закупку медицинского оборудования, лекарств и продуктов питания в рамках «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в республике, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».«Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране», – заявил адвокат Сарош Зайвалла, представляющий Центральный банк Венесуэлы в суде.Число случаев заражения коронавирусом в Венесуэле достигло 618, умерли 10 человек.Напомним, в январе Банк Англии ответил отказом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который хотел вернуть принадлежащее Боливарианской Республике золото. Сообщалось, что такое решение было принято из-за давления со стороны Соединенных Штатов.Россия обвинила США и Великобританию в ограблении Боливарианской Республики на 30 млрд долларов. vz.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: золото, Венесуэла, Мадуро, госпереворот, коронавирус, Банк Англии — статья прочитана 105 раз Комментарии