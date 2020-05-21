|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Венесуэла подала иск против Банка Англии
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро, передает Reuters со ссылкой на документ, переданный в суд.
В ЦБ Венесуэлы заявили, что средства от продажи слитков будут направлены на закупку медицинского оборудования, лекарств и продуктов питания в рамках «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в республике, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
«Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране», – заявил адвокат Сарош Зайвалла, представляющий Центральный банк Венесуэлы в суде.
Число случаев заражения коронавирусом в Венесуэле достигло 618, умерли 10 человек.
Напомним, в январе Банк Англии ответил отказом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который хотел вернуть принадлежащее Боливарианской Республике золото. Сообщалось, что такое решение было принято из-за давления со стороны Соединенных Штатов.
Россия обвинила США и Великобританию в ограблении Боливарианской Республики на 30 млрд долларов.
vz.ru
Ключевые слова: золото, Венесуэла, Мадуро, госпереворот, коронавирус, Банк Англии
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|