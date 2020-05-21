Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистикой COVID-19 🔊 Воспроизвести



Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистическими данными о COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.



На ней анализируется ситуация с коронавирусом в разных самоуправлениях, представлены пол и возрастные группы зараженных, а также общие данные и суточные изменения.



По сообщению министерства, новый виртуальный инструмент подготовлен на основе мировой практики и создан для более удобного информирования общественности.



"Новый инструмент ценен тем, что можно будет четко видеть тенденции распространения коронавируса, смертей и заболеваемости. Это очень важно при прогнозировании будущего и планировании дальнейших действий", – говорится в сообщении.



В целом в Литве с начала распространения инфекции подтверждено 1577 случаев коронавируса. Сейчас болеют 460 человек, 1049 выздоровели. От коронавируса скончались 60 человек. Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистическими данными о COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.На ней анализируется ситуация с коронавирусом в разных самоуправлениях, представлены пол и возрастные группы зараженных, а также общие данные и суточные изменения.По сообщению министерства, новый виртуальный инструмент подготовлен на основе мировой практики и создан для более удобного информирования общественности."Новый инструмент ценен тем, что можно будет четко видеть тенденции распространения коронавируса, смертей и заболеваемости. Это очень важно при прогнозировании будущего и планировании дальнейших действий", – говорится в сообщении.В целом в Литве с начала распространения инфекции подтверждено 1577 случаев коронавируса. Сейчас болеют 460 человек, 1049 выздоровели. От коронавируса скончались 60 человек. Больше всего случаев зафиксировано в городе Вильнюсе – 387, в Клайпеде их – 271, в Вильнюсском районе – 227, в Каунасе – 99 случаев. Не зафиксировано заболеваний в Зарасайском и Пакруойском районах, а также в Бирштонасе.



Больше всего случаев COVID-19 было зафиксировано в возрастной группе 50-59 лет – 351, в возрастной группе 40–49 лет – 255, в возрастной группе 60–69 лет – 231 случай. Меньше всего заболеваний фиксировалось среди детей до девяти лет – 21.



Министерство здравоохранения информирует, что виртуальная карта создана при сотрудничестве с Реестровым центром. Данные для карты предоставляет Национальный центр общественного здоровья, они обновляются один раз в сутки. BNS Категории: технологии, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, приложение, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии