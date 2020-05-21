Главная >> Новости >> технологии, здоровье >> Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистикой COVID-19

Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистикой COVID-19



Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистическими данными о COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

На ней анализируется ситуация с коронавирусом в разных самоуправлениях, представлены пол и возрастные группы зараженных, а также общие данные и суточные изменения.

По сообщению министерства, новый виртуальный инструмент подготовлен на основе мировой практики и создан для более удобного информирования общественности.

"Новый инструмент ценен тем, что можно будет четко видеть тенденции распространения коронавируса, смертей и заболеваемости. Это очень важно при прогнозировании будущего и планировании дальнейших действий", – говорится в сообщении.

В целом в Литве с начала распространения инфекции подтверждено 1577 случаев коронавируса. Сейчас болеют 460 человек, 1049 выздоровели. От коронавируса скончались 60 человек.
Больше всего случаев зафиксировано в городе Вильнюсе – 387, в Клайпеде их – 271, в Вильнюсском районе – 227, в Каунасе – 99 случаев. Не зафиксировано заболеваний в Зарасайском и Пакруойском районах, а также в Бирштонасе.

Больше всего случаев COVID-19 было зафиксировано в возрастной группе 50-59 лет – 351, в возрастной группе 40–49 лет – 255, в возрастной группе 60–69 лет – 231 случай. Меньше всего заболеваний фиксировалось среди детей до девяти лет – 21.

Министерство здравоохранения информирует, что виртуальная карта создана при сотрудничестве с Реестровым центром. Данные для карты предоставляет Национальный центр общественного здоровья, они обновляются один раз в сутки.
BNS
Категории: технологии, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, приложение, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 192 раза
добавлена сегодня, 21 мая, 10:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка