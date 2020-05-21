Кабмин Литвы выделил 158, 8 тыс. евро для переселения 12 лиц из Венесуэлы 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство выделило 158,8 тыс. евро на переселение 12 лиц литовского происхождения из охваченной кризисом Венесуэлы в Литву, однако МИД предупреждает, что процесс будут осложнен пандемией коронавируса.



"С учетом различных применяемых ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в данный момент еще нельзя сказать, что эти лица могут прибыть в Литву", – говорится в ответе министерства, предоставленном BNS.



По предложению Министерства финансов на переселение этих лиц 96 тыс. евро выделены МИД, а Министерству социальной защиты и труда – 38,4 тыс. евро, Министерству образования – 17,7 тыс. евро и 5,4 тыс. евро – Министерству здравоохранения.



Полученные деньги МИД направит на приобретении билетов для переселяемых лиц, страховкой здоровья во время путешествия, ночевками, отправлением до аэропорта, расходами по доставке имущества. В среду литовское правительство выделило 158,8 тыс. евро на переселение 12 лиц литовского происхождения из охваченной кризисом Венесуэлы в Литву, однако МИД предупреждает, что процесс будут осложнен пандемией коронавируса."С учетом различных применяемых ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в данный момент еще нельзя сказать, что эти лица могут прибыть в Литву", – говорится в ответе министерства, предоставленном BNS.По предложению Министерства финансов на переселение этих лиц 96 тыс. евро выделены МИД, а Министерству социальной защиты и труда – 38,4 тыс. евро, Министерству образования – 17,7 тыс. евро и 5,4 тыс. евро – Министерству здравоохранения.Полученные деньги МИД направит на приобретении билетов для переселяемых лиц, страховкой здоровья во время путешествия, ночевками, отправлением до аэропорта, расходами по доставке имущества. Другие министерства займутся переселяемыми лицами согласно их компетенции, например, Министерство образования займется вопросами обучения прибывших, также предусмотрены уроки литовского языка.



Возможность лицам литовского происхождения в период кризиса в Венесуэле переехать в Литву была подтверждена в сентябре этого года.



В предоставленных правительству документах запрашиваются средства для 12 лиц, обладающих статусом переселенца, однако МИД утверждает, что сейчас такой статус предоставлен 19-ти лицам.



Прошения на получение статуса перемещаемого лица будут приниматься до октября 2020 года. В Венесуэле уже некоторое время продолжается политический, экономический и гуманитарный кризис. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: протест, литовцы, Венесуэла, акции, Мадуро, госпереворот — статья прочитана 71 раз Комментарии