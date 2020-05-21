Прокуратура начала расследовать нарушения в Вильнюсской клинической больнице 🔊 Воспроизвести



В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.



Как сообщила прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.



"В ходе исследования будут тщательно проверены все представленные данные о возможных правонарушениях при обеспечении безопасных условий работы персонала больницы и предотвращении распространения вируса COVID-19 между персоналом больницы и пациентами", – сообщила прокуратура.



Подозрения в этом досудебном расследовании никому не предъявлены.



Досудебное расследование возглавляет прокурор отдела по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Вильнюсской окружной прокуратуры, его поручено провести сотрудникам Вильнюсского управления Службы спецрасследований.



По новейшим данным, коронавирусом в этом учреждении заразились 40 работников и пациентов. В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.Как сообщила прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19."В ходе исследования будут тщательно проверены все представленные данные о возможных правонарушениях при обеспечении безопасных условий работы персонала больницы и предотвращении распространения вируса COVID-19 между персоналом больницы и пациентами", – сообщила прокуратура.Подозрения в этом досудебном расследовании никому не предъявлены.Досудебное расследование возглавляет прокурор отдела по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Вильнюсской окружной прокуратуры, его поручено провести сотрудникам Вильнюсского управления Службы спецрасследований.По новейшим данным, коронавирусом в этом учреждении заразились 40 работников и пациентов. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 103 раза Комментарии