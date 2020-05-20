Кабмин Литвы выделил 100 тыс. евро медикам США, борющимся с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство решило выделить 100 тыс. евро из государственного резерва Штату Пенсильвания, чтобы помочь медикам США, борющимся с коронавирусом.



На выделенные средства будут закуплены произведенные в Литве средства защиты для медиков из этого штата и прочих работников служб, ежедневного спасающих жизни людей.



"По причине продолжения пандемии, из солидарности с американцами мы выделяем помощь американским медикам и другим работникам служб, борющимся за сохранение жизней", – отметил в пресс-релизе премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Еще раз подтверждаем важность укрепления трансатлантической связи, без которой невозможно представить безопасность Литвы и всего региона", – отметил глава правительства.



Сейчас США является одним из наиболее охваченных пандемией государством в мире.



Литву и Штат Пенсильвания связывают тесные и давние связи. Как отмечает правительство, продолжающиеся 27 лет сотрудничество литовской армии и Национальной гвардии Пенсильвании является прекрасным примером нашего прочного партнерства с США.



Ранее Литва выделили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Италии, Испании, Украине, Молдавии, Грузии, а через Международный Красный Крест – Китаю. В среду литовское правительство решило выделить 100 тыс. евро из государственного резерва Штату Пенсильвания, чтобы помочь медикам США, борющимся с коронавирусом.На выделенные средства будут закуплены произведенные в Литве средства защиты для медиков из этого штата и прочих работников служб, ежедневного спасающих жизни людей."По причине продолжения пандемии, из солидарности с американцами мы выделяем помощь американским медикам и другим работникам служб, борющимся за сохранение жизней", – отметил в пресс-релизе премьер-министр Саулюс Сквернялис."Еще раз подтверждаем важность укрепления трансатлантической связи, без которой невозможно представить безопасность Литвы и всего региона", – отметил глава правительства.Сейчас США является одним из наиболее охваченных пандемией государством в мире.Литву и Штат Пенсильвания связывают тесные и давние связи. Как отмечает правительство, продолжающиеся 27 лет сотрудничество литовской армии и Национальной гвардии Пенсильвании является прекрасным примером нашего прочного партнерства с США.Ранее Литва выделили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Италии, Испании, Украине, Молдавии, Грузии, а через Международный Красный Крест – Китаю. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, помощь, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 373 раза Комментарии