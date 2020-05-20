|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Кабмин Литвы выделил 100 тыс. евро медикам США, борющимся с коронавирусом
В среду литовское правительство решило выделить 100 тыс. евро из государственного резерва Штату Пенсильвания, чтобы помочь медикам США, борющимся с коронавирусом.
На выделенные средства будут закуплены произведенные в Литве средства защиты для медиков из этого штата и прочих работников служб, ежедневного спасающих жизни людей.
"По причине продолжения пандемии, из солидарности с американцами мы выделяем помощь американским медикам и другим работникам служб, борющимся за сохранение жизней", – отметил в пресс-релизе премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Еще раз подтверждаем важность укрепления трансатлантической связи, без которой невозможно представить безопасность Литвы и всего региона", – отметил глава правительства.
Сейчас США является одним из наиболее охваченных пандемией государством в мире.
Литву и Штат Пенсильвания связывают тесные и давние связи. Как отмечает правительство, продолжающиеся 27 лет сотрудничество литовской армии и Национальной гвардии Пенсильвании является прекрасным примером нашего прочного партнерства с США.
Ранее Литва выделили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Италии, Испании, Украине, Молдавии, Грузии, а через Международный Красный Крест – Китаю.
Ключевые слова: США, помощь, контроль, карантин, распространение, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|