По просьбе министра здравоохранения Литвы вопрос о смягчении карантина перенесен 🔊 Воспроизвести



По просьбе министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги из повестки заседания Кабмина был исключен вопрос о смягчении карантинных условий, он был перенесен на следующую неделю.



"На этой неделе прошу исключить постановление об объявлении карантина, поскольку оно будет представлено в следующую среду", – заявил в начале заседания А. Верига.



В среду Комитет по вопросам COVID-19 решил, как будут отменяться ограничения на мероприятия, однако рассматривать их А. Верига предлагает не на проходящем сейчас заседании, а на следующей неделе.



Комитет предлагает, что с 1 июня будет разрешено организовывать мероприятия на открытых пространствах с количеством участников до 300 человек. Позднее, постепенно количество участников будет увеличиваться, но многотысячных мероприятий этим летом не будет, предусматривается в изменениях к карантинным условиям. По просьбе министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги из повестки заседания Кабмина был исключен вопрос о смягчении карантинных условий, он был перенесен на следующую неделю."На этой неделе прошу исключить постановление об объявлении карантина, поскольку оно будет представлено в следующую среду", – заявил в начале заседания А. Верига.В среду Комитет по вопросам COVID-19 решил, как будут отменяться ограничения на мероприятия, однако рассматривать их А. Верига предлагает не на проходящем сейчас заседании, а на следующей неделе.Комитет предлагает, что с 1 июня будет разрешено организовывать мероприятия на открытых пространствах с количеством участников до 300 человек. Позднее, постепенно количество участников будет увеличиваться, но многотысячных мероприятий этим летом не будет, предусматривается в изменениях к карантинным условиям.



Правительству предлагается установить, что с 1 июня будет разрешено проводить мероприятия на открытых пространствах с участниками в количестве до 300 человек, с 16 июня – до 500, с 1 июля – 700, а с 16 июля – 900 человек.



В закрытых помещениях с 1 июня можно будет проводить мероприятия с количеством участников до 100 человек, с 16 июля – 150, с 1 июля – 200, с 16 июля – 250, с 1 августа – 300, а с 16 августа – 350 человек.



Карантинный режим в стране был введен с целью остановки распространения коронавируса с 16 марта и пока продолжается до 31 мая.







Карантин, введенный в Литве в связи с угрозой распространения коронакризиса, скорее всего будет продлен, однако останутся минимальные требования, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Может быть так, что карантинный период будет продлен, но если оценивать по сути ограничения или ужесточения, то они останутся минимальными, связанные с защитой людей – внедрением мер безопасности и обеспечением пограничного режима", – сказал журналистам глава правительства.



"А все прочее – мы максимально возвращаемся к нормальной жизни и это слово – карантин – понимаю, что пугает, психологически не хочется, чтобы он был, но будет вызывать минимальные неудобства", – добавил он.



С. Сквернялис утверждает, что еще некоторое время придется применять определенные ограничения.



"Некоторое время придется ограничивать попадание людей на территорию Литовской Республики, если говорить о тех государствах, в которых эпидемиологическая ситуация не взята под контроль, либо это страны высокого риска, и если говорить об определенных ограничениях хозяйственной деятельности", – сказал премьер.



По его словам, ограничения связаны с мероприятиями, посещением торговых центров, где необходимо регулировать потоки и количество людей, поэтому лучшего режима, чем карантин нет. "Мы должны понять, что этим летом придется отказаться от мероприятий особо крупного масштаба с несколькими тысячами людей, на которых невозможно контролировать передвижение людей и контакты. Такие решения сейчас принимаются во всем мире, и они необходимы, чтобы сохранить жизни всех нас", – заявил премьер Саулюс Сквернялис после заседания Комитета по COVID-19.Правительству предлагается установить, что с 1 июня будет разрешено проводить мероприятия на открытых пространствах с участниками в количестве до 300 человек, с 16 июня – до 500, с 1 июля – 700, а с 16 июля – 900 человек.В закрытых помещениях с 1 июня можно будет проводить мероприятия с количеством участников до 100 человек, с 16 июля – 150, с 1 июля – 200, с 16 июля – 250, с 1 августа – 300, а с 16 августа – 350 человек.Карантинный режим в стране был введен с целью остановки распространения коронавируса с 16 марта и пока продолжается до 31 мая.Карантин, введенный в Литве в связи с угрозой распространения коронакризиса, скорее всего будет продлен, однако останутся минимальные требования, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис."Может быть так, что карантинный период будет продлен, но если оценивать по сути ограничения или ужесточения, то они останутся минимальными, связанные с защитой людей – внедрением мер безопасности и обеспечением пограничного режима", – сказал журналистам глава правительства."А все прочее – мы максимально возвращаемся к нормальной жизни и это слово – карантин – понимаю, что пугает, психологически не хочется, чтобы он был, но будет вызывать минимальные неудобства", – добавил он.С. Сквернялис утверждает, что еще некоторое время придется применять определенные ограничения."Некоторое время придется ограничивать попадание людей на территорию Литовской Республики, если говорить о тех государствах, в которых эпидемиологическая ситуация не взята под контроль, либо это страны высокого риска, и если говорить об определенных ограничениях хозяйственной деятельности", – сказал премьер.По его словам, ограничения связаны с мероприятиями, посещением торговых центров, где необходимо регулировать потоки и количество людей, поэтому лучшего режима, чем карантин нет. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1380 раз Комментарии