По просьбе министра здравоохранения Литвы вопрос о смягчении карантина перенесен

По просьбе министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги из повестки заседания Кабмина был исключен вопрос о смягчении карантинных условий, он был перенесен на следующую неделю.
"На этой неделе прошу исключить постановление об объявлении карантина, поскольку оно будет представлено в следующую среду", – заявил в начале заседания А. Верига.
В среду Комитет по вопросам COVID-19 решил, как будут отменяться ограничения на мероприятия, однако рассматривать их А. Верига предлагает не на проходящем сейчас заседании, а на следующей неделе.
Комитет предлагает, что с 1 июня будет разрешено организовывать мероприятия на открытых пространствах с количеством участников до 300 человек. Позднее, постепенно количество участников будет увеличиваться, но многотысячных мероприятий этим летом не будет, предусматривается в изменениях к карантинным условиям.
"Мы должны понять, что этим летом придется отказаться от мероприятий особо крупного масштаба с несколькими тысячами людей, на которых невозможно контролировать передвижение людей и контакты. Такие решения сейчас принимаются во всем мире, и они необходимы, чтобы сохранить жизни всех нас", – заявил премьер Саулюс Сквернялис после заседания Комитета по COVID-19.
Правительству предлагается установить, что с 1 июня будет разрешено проводить мероприятия на открытых пространствах с участниками в количестве до 300 человек, с 16 июня – до 500, с 1 июля – 700, а с 16 июля – 900 человек.
В закрытых помещениях с 1 июня можно будет проводить мероприятия с количеством участников до 100 человек, с 16 июля – 150, с 1 июля – 200, с 16 июля – 250, с 1 августа – 300, а с 16 августа – 350 человек.
Карантинный режим в стране был введен с целью остановки распространения коронавируса с 16 марта и пока продолжается до 31 мая.
Карантин, введенный в Литве в связи с угрозой распространения коронакризиса, скорее всего будет продлен, однако останутся минимальные требования, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Может быть так, что карантинный период будет продлен, но если оценивать по сути ограничения или ужесточения, то они останутся минимальными, связанные с защитой людей – внедрением мер безопасности и обеспечением пограничного режима", – сказал журналистам глава правительства.
"А все прочее – мы максимально возвращаемся к нормальной жизни и это слово – карантин – понимаю, что пугает, психологически не хочется, чтобы он был, но будет вызывать минимальные неудобства", – добавил он.
С. Сквернялис утверждает, что еще некоторое время придется применять определенные ограничения.
"Некоторое время придется ограничивать попадание людей на территорию Литовской Республики, если говорить о тех государствах, в которых эпидемиологическая ситуация не взята под контроль, либо это страны высокого риска, и если говорить об определенных ограничениях хозяйственной деятельности", – сказал премьер.
По его словам, ограничения связаны с мероприятиями, посещением торговых центров, где необходимо регулировать потоки и количество людей, поэтому лучшего режима, чем карантин нет.
Правительству предлагается установить, что с 1 июня будет разрешено проводить мероприятия на открытых пространствах с участниками в количестве до 300 человек, с 16 июня – до 500, с 1 июля – 700, а с 16 июля – 900 человек.
В закрытых помещениях с 1 июня можно будет проводить мероприятия с количеством участников до 100 человек, с 16 июля – 150, с 1 июля – 200, с 16 июля – 250, с 1 августа – 300, а с 16 августа – 350 человек.
Карантинный режим в стране был введен с целью остановки распространения коронавируса с 16 марта и пока продолжается до 31 мая.
Карантин, введенный в Литве в связи с угрозой распространения коронакризиса, скорее всего будет продлен, однако останутся минимальные требования, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Может быть так, что карантинный период будет продлен, но если оценивать по сути ограничения или ужесточения, то они останутся минимальными, связанные с защитой людей – внедрением мер безопасности и обеспечением пограничного режима", – сказал журналистам глава правительства.
"А все прочее – мы максимально возвращаемся к нормальной жизни и это слово – карантин – понимаю, что пугает, психологически не хочется, чтобы он был, но будет вызывать минимальные неудобства", – добавил он.
С. Сквернялис утверждает, что еще некоторое время придется применять определенные ограничения.
"Некоторое время придется ограничивать попадание людей на территорию Литовской Республики, если говорить о тех государствах, в которых эпидемиологическая ситуация не взята под контроль, либо это страны высокого риска, и если говорить об определенных ограничениях хозяйственной деятельности", – сказал премьер.
По его словам, ограничения связаны с мероприятиями, посещением торговых центров, где необходимо регулировать потоки и количество людей, поэтому лучшего режима, чем карантин нет.