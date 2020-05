Поиграл в Литве, тренируется прямо на поле, пообещал забивать в Ливерпуле 🔊 Воспроизвести Портал soccernews.ru рассказывает об Адебайо Акинфенве - самом мощном футболисте в современном футболе







Многих ли вы знаете футболистов, которые выступали в четвертом по силе дивизионе национального чемпионата, но при этом имели более 200 тыс. подписчиков в Twitter, среди которых – легенды АПЛ Дэвид Симэн, Робби Фаулер, Дитмар Хаманн, Джимми Буллард? Акинфенва – именно из таких. Его "Виком Уондерерс" не хватает звезд с неба – крепкий середняк Лиги 2. Однако в Англии нет такого болельщика, который ничего бы не слышал о Адебайо. Все просто – при росте 180 сантиметров его масса составляет 102 килограмма, а иногда достигала даже 108.



Он родился в Лондоне, в семье выходцев из Нигерии. Отец исповедовал ислам, мать – заядлая христианка. Сначала малый тяготел к отцовским приоритетам, но впоследствии крестился. Библия до сих пор является для него настольной книгой, а воскресные богослужения он посещают не менее добросовестно, чем тренировки своей команды. В футбол Акинфенва пришел в начале "нулевых". Он еще ничего не достиг, а уже имел агента, который, позвонив в несколько клубов и пристроил юношу в литовский "Атлантас" из Клайпеды. Здесь британский ноунейм забил парочку голов, один из которых – в победном для его команды финале Кубка Литвы. Тем не менее, пребывание в Прибалтике стало для Адебайо шоком. С трибун темнокожего форварда обзывали не только "жирной тушей", но и "вонючим **ну вы и сами понимаете, как иногда называют чернокожих футболистов с трибун**". Расизма он стерпеть не мог.







Упаковав вещи, футболист переехал поближе к дому – в Уэльс, где пополнил состав клуба "Барри Таун". Таранный форвард стал чемпионом и обладателем Кубка Уэльса и снова занялся поисками команды – "Барри Таун" обанкротился. В течение двух лет Акинфенва сменил 5 клубов, и наконец нашел уютную гавань в "Торки Юнайтед". Здесь он забивал в каждом втором матче и по итогам сезона стал трансферной целью "Суонси". "Лебеди" выложили за странного футболиста 85 тыс. фунтов. На "Либерти Стэдиум" Адебайо провел два сезона, однако настоящий расцвет его карьеры наступил позже - в клубах "Нортгемптон Таун", "Джилинген" и "Уимблдон". В частности, в 2013-м Акинфенва сыграл на легендарном "Уэмбли" – его "Нортгемптон" боролся в плей-офф 4-го дивизиона. Именно тогда англичанин нигерийского происхождения прославился на всю страну. Его разрывали на интервью, приглашали в студии телевизионных шоу, а Daily Mail предложил футболисту вести у них колонку. Даже в родной стране Акинфенва часто слышал в свой адрес фразы типа "Эй, жирный подонок!" Но он привык отвечать делом, раз за разом доказывать, что его боевая масса – это не жир, а гора мышц. На протяжении многих лет Адебайо добросовестно работает в тренажерном зале. Он даже одноклубников неоднократно удивлял, выходя на разминку с гантелями.







Голы у него поставлены на конвейер. Акинфенва уже давно пересек гроссмейстерскую отметку в 100 мячей, и продолжает улучшать свою статистику. Регулярно забивает головой, причем, довольно часто – даже не выпрыгивая. Просто умело выбирает позицию, а защитники не способны подвинуть его корпусом и разлетаются рикошетом от могучего тела, как шарики из пенопласта. Имея такие впечатляющие габариты, наш герой очень полезен в подыгрывании – выполняет роль "стенки". Когда соперники подают угловой, Акинфенва перекрывает угол на ближней штанге – никакая мышь не прошмыгнет. Уже не первый год форвард фигурирует в футбольном симуляторе FIFA. Акинфенва даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса как первый, кто 6 лет подряд признается в этой игре сильнейшим футболистом. И тут не поспоришь! Стоит сказать, что в качалке он жмет 200-килограммовую штангу – оттуда не так уж и далеко до абсолютного мирового рекорда. В сентябре, забив очередной мяч за "Виком Уондерерс", 35-летний Адебайо подхватил одноклубника, загрузил себе на спину, как мешок с картошкой, и начал приседать раз за разом.







Получив широкое признание, Акинфенва запустил собственные бренды одежды – "Beast Mode" и "Haha" (высмеивает стереотипы относительно нестандартных пропорций тела). Можно уверенно сказать, что бизнес принес этому парню значительно более солидные деньги, чем футбол. А не так давно разошлась с типографий автобиографическая книга Адебайо под названием "The Beast. My Story". Всю жизнь Акинфенва болел за "Ливерпуль", а его любимым игроком был Джон Барнс. После закрытия летнего трансферного окна нескромный форвард даже обратился к мерсисайдцам: "Клопп должен был подписать меня. Мне нужны скоростные партнеры. У Мане, Фирмино и Салаха есть невероятная скорость. Если вы поставите мне с такими игроками и будете подавать в штрафную, я буду забивать. Мой тренер знает, что я люблю "Ливерпуль", и он без проблем отпустил бы меня". Признайтесь, если бы такой футболист пополнил ряды команды Клоппа хотя бы на несколько матчей, было бы интересно за этим понаблюдать!







