Пушкинский театральный фестиваль пройдет в онлайн-формате 🔊 Воспроизвести Псков. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Двадцать седьмой Пушкинский театральный фестиваль пройдёт с 20 мая по 8 июня в онлайн-формате из-за коронавирусной пандемии, сообщает ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД со ссылкой на пресс-службу Псковской областной театрально-концертной дирекции.



"Мы надеемся встретиться с нашим зрителем осенью в традиционном формате, показать несколько ярких новых спектаклей из Москвы, Петербурга, Петрозаводска и Краснодара. Но открываем XXVII Пушкинский уже сейчас - онлайновой программой", - говорится в сообщении.



С 20 мая по 8 июня на сайте фестиваля пройдут видеотрансляции 22 спектаклей. География обширная: Израиль, Литва, Финляндия, Эстония, Петербург, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Красноярский край, Кемеровская, Омская, Саратовская, Тюменская, Челябинская и Псковская области. "Мы надеемся встретиться с нашим зрителем осенью в традиционном формате, показать несколько ярких новых спектаклей из Москвы, Петербурга, Петрозаводска и Краснодара. Но открываем XXVII Пушкинский уже сейчас - онлайновой программой", - говорится в сообщении.С 20 мая по 8 июня на сайте фестиваля пройдут видеотрансляции 22 спектаклей. География обширная: Израиль, Литва, Финляндия, Эстония, Петербург, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Красноярский край, Кемеровская, Омская, Саратовская, Тюменская, Челябинская и Псковская области. Как отмечает пресс-служба, тематика мероприятий неизменна - спектакли, созданные на основе или по мотивам произведений Александра Пушкина и других российских классиков.



На закрытии онлайн-программы, 8 июня, покажут запись спектакля литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса "Борис Годунов" по трагедии Пушкина. В 1995 году Някрошюс с "Маленькими трагедиями" уже выступал в программе Пушкинского фестиваля и теперь снова будет участником, уже посмертно.



"Конечно, просмотр театральных спектаклей на видео - далеко не самый лучший способ знакомиться с театральным искусством. Не все записи передают атмосферу спектаклей, за кадром остаются значимые детали. Разумеется, театр надо смотреть в театре, но в нынешних условиях мы вынуждены довольствоваться несовершенной формой видеопоказа", - заключили в дирекции.



Пушкинский театральный фестиваль в Псковской области традиционно проходит в феврале и приурочен к годовщине смерти поэта. В этом году впервые его планировалось совместить с празднованием Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в селе Михайловском, которое проходит в начале июня в честь дня рождения Пушкина. Из-за ограничительных мер оно не состоится. Категории: культура, в России Ключевые слова: Эймунтас Някрошюс, Псков, "Борис Годунов", Пушкинский театральный фестиваль — статья прочитана 137 раз Комментарии