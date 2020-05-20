Р. Курлянскис отрицает свою вину и называет дело о коррупции политическим 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



Обвиняемый в даче взятки в деле о политической коррупции бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис в среду сказал в Вильнюсском окружном суде (ВОС), что не признает свою вину, и назвал дело "политическим переделом рынка".



"Это политическое дело, и я это покажу (...). Политическое, потому что действия правоохраны должны были остановить обоснованные амбиции Либерального движения в литовской политике", - заявил он.



"В бизнесе это называется переделом рынка при помощи административных средств", - сказал он.



Также он подчеркнул, что эти "переделы" не последние, в которых действовали сотрудники Службы спецрасследований (ССР) Ренатас Мартишюс и Рамунас Лукошюс, и назвал их "бизнес-проектами агентов ССР". Обвиняемый в даче взятки в деле о политической коррупции бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис в среду сказал в Вильнюсском окружном суде (ВОС), что не признает свою вину, и назвал дело "политическим переделом рынка"."Это политическое дело, и я это покажу (...). Политическое, потому что действия правоохраны должны были остановить обоснованные амбиции Либерального движения в литовской политике", - заявил он."В бизнесе это называется переделом рынка при помощи административных средств", - сказал он.Также он подчеркнул, что эти "переделы" не последние, в которых действовали сотрудники Службы спецрасследований (ССР) Ренатас Мартишюс и Рамунас Лукошюс, и назвал их "бизнес-проектами агентов ССР". По словам Р. Курлянскиса, Литовское либеральное движение (ЛЛД) в 2016 году было "лидирующей партией", и правоохрана своими действиями остановила ее преобладание в политике Литвы, а все обвиняемые в деле - "заложники политической системы, сформировавшейся в 2009 – 2019 годах".



Период в Литве с 2009 года он назвал "национальным периодом стигматизации бизнеса", когда бизнес становится виновным "во всех бедах, вину за которые, если хорошо проанализировать, должно взять на себя сословие политиков".



Как сказал Р. Курлянскис, обвинительный акт дела вообще основан "на алогичном мышлении и незнании элементарной арифметики".



По словам бывшего вице-президента концерна, все его общение и общение других обвиняемых основывалось на принципах взаимного уважения.



"Ни в одном зафиксированном разговоре суд не найдет умышленной конструкции взяточничества", - уверял он.



Р. Курлянскису предъявлены обвинения в подкупе политиков с целью принятия решений, выгодных для концерна MG Baltic.



В коррупции в этом деле обвиняются экс-лидер ЛЛД Элигиюс Масюлис, бывший парламентарий, либерал Шарунас Густайнис и бывший трудовик Витаутас Гапшис. Парламентарий Гинтарас Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.



Обвинения в деле предъявлены и самому концерну MG Baltic, Партии труда и ЛЛД. Обвиняемые свою вину не признают, они говорят, что расследование проводилось тенденциозно. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, обвинение, акции, MG Baltic, Курлянскис География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии