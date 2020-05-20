Загрузка... Кофе с антисептиком. Новости от FITZROY за 19 мая 🔊 Воспроизвести Denis Balibouse | REUTERS



Щедрая пара Меркель-Макрон, “возмущённые кастрюльки”, хакер протаранил EasyJet



Многочисленные эксперты, анализируя положение в итальянском обществе в период карантина, сходятся во мнении, что после пандемии, выражаясь словами В. Высоцкого, “всё подорожает абсолютно, навсегда, и эти сведенья верны”.



Первые дни возобновления работы системы общественного питания в Италии подтвердили прогнозы, отмечает одно из ведущих изданий страны Corriere Della Sera. Кофе, самый любимый итальянцами напиток, подскочил в цене на 30-40% — с €0,9 — €1 до €1,3 и €1,4. А кое-где и до €2. Примерно в таких же пропорциях подорожали по стоимости услуги парикмахеров и прочих тружеников салонов красоты. Многочисленные эксперты, анализируя положение в итальянском обществе в период карантина, сходятся во мнении, что после пандемии, выражаясь словами В. Высоцкого, “всё подорожает абсолютно, навсегда, и эти сведенья верны”.Первые дни возобновления работы системы общественного питания в Италии подтвердили прогнозы, отмечает одно из ведущих изданий страны Corriere Della Sera. Кофе, самый любимый итальянцами напиток, подскочил в цене на 30-40% — с €0,9 — €1 до €1,3 и €1,4. А кое-где и до €2. Примерно в таких же пропорциях подорожали по стоимости услуги парикмахеров и прочих тружеников салонов красоты.



Фонд восстановления, о необходимости которого в верхах Евросоюза говорят уже второй месяц подряд, начинает обретать цифровые очертания. Президент Франции Эммануэль Макрон и германский канцлер Ангела Меркель в ходе видеообщения пришли к выводу, что будущий фонд должен состоять из двух частей, первая из которых предназначена для передачи денег пострадавшим от коронавируса странам в виде грантов, а вторая — в качестве кредитов.



* * *



Соединённые Штаты настроены наказать Иран за поставки углеводородов Венесуэле, которыми “режим аятоллы поддерживает режим Мадуро”.



Вашингтон, как известно, давно стремится навести (в смысле: установить) свой порядок в обеих названных выше странах. Но раньше ему приходилось действовать против каждого из противников индивидуально, теперь же подворачивается случай одним выстрелом если не убить, то, по крайней мере, сильно покалечить двух зайцев. В настоящее время пять зафрахтованных Тегераном танкеров везут иранскую нефть в сторону Венесуэлы, которая, являясь одним из мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, тем не менее, испытывает бензиновый голод. Предприятия страны не способны в настоящее время перерабатывать нефть и потому Каракас вынужден покупать готовое углеводородное топливо за границей.



Подробнее на FITZROY * * *Фонд восстановления, о необходимости которого в верхах Евросоюза говорят уже второй месяц подряд, начинает обретать цифровые очертания. Президент Франции Эммануэль Макрон и германский канцлер Ангела Меркель в ходе видеообщения пришли к выводу, что будущий фонд должен состоять из двух частей, первая из которых предназначена для передачи денег пострадавшим от коронавируса странам в виде грантов, а вторая — в качестве кредитов.* * *Соединённые Штаты настроены наказать Иран за поставки углеводородов Венесуэле, которыми “режим аятоллы поддерживает режим Мадуро”.Вашингтон, как известно, давно стремится навести (в смысле: установить) свой порядок в обеих названных выше странах. Но раньше ему приходилось действовать против каждого из противников индивидуально, теперь же подворачивается случай одним выстрелом если не убить, то, по крайней мере, сильно покалечить двух зайцев. В настоящее время пять зафрахтованных Тегераном танкеров везут иранскую нефть в сторону Венесуэлы, которая, являясь одним из мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, тем не менее, испытывает бензиновый голод. Предприятия страны не способны в настоящее время перерабатывать нефть и потому Каракас вынужден покупать готовое углеводородное топливо за границей. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 183 раза Комментарии