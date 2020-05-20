Парламент Венгрии запретил менять пол 🔊 Воспроизвести



Венгерские трансгендеры теперь не смогут официально узаконить смену пола. Amnesty International считает, что страна отброшена в средневековье, передает



Парламент Венгрии во вторник, 19 мая, принял поправку к закону, практически ставящую вне закона трансгендеров. Согласно этой поправке, граждане Венгрии не могут в течение жизни менять свой указанный при рождении пол. Эту поправку поддержали, в частности, депутаты партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер Виктор Орбан, неоднократно выступавший против практики гендерной коррекции. Венгерские трансгендеры теперь не смогут официально узаконить смену пола. Amnesty International считает, что страна отброшена в средневековье, передает DW Парламент Венгрии во вторник, 19 мая, принял поправку к закону, практически ставящую вне закона трансгендеров. Согласно этой поправке, граждане Венгрии не могут в течение жизни менять свой указанный при рождении пол. Эту поправку поддержали, в частности, депутаты партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер Виктор Орбан, неоднократно выступавший против практики гендерной коррекции. Решение венгерского парламента подвергли критике правозащитники. "Это решение отбрасывает Венгрию назад в средневековье", - заявил директор венгерского отделения организации Amnesty International Дэвид Виг. Он предположил, что эта поправка откроет дорогу дальнейшей дискриминации трансгендеров и нападениям на них.



В начале мая парламент Венгрии отказался ратифицировать Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилии, известную также как Стамбульская конвенция. Депутаты поддержали позицию правительства, согласно которой этот документ якобы поощряет "деструктивные гендерные идеологии" и "нелегальную иммиграцию".



По версии членов "ФИДЕС", действующего законодательства вполне достаточно, чтобы защитить женщин. Парламентарии также отказались от обязательства принимать мигрантов и беженцев, которые преследуются из-за их сексуальной ориентации или пола. dw.com Категории: общество, в Европе Ключевые слова: парламент, Венгрия, запрет, закон, пол — статья прочитана 206 раз Комментарии