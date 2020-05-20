Экономика Литвы: цифры и факты

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Евростат: годовая инфляция в Литве в апреле выше средней по ЕС



Согласованная годовая инфляция в Литве в апреле была выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.



В Литве инфляция в апреле была 0,9%, в Латвии фиксировалась дефляция 0,1%, а в Эстонии - дефляция 0,9%, показали данные, обнародованные Евростатом в среду.



Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,7%, а только в еврозоне - на 0,3%.



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Контролируемый предприятием INVL Asset Management одной из крупнейших групп по управлению имуществом в странах Балтии Invalda INVL инвестиционный фонд частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund просит у Совета по конкуренции Литвы (СК, антимонопольная служба) разрешения на непрямое приобретение латвийской компании по обустройству окружающей среды Eco Baltia. Евростат: годовая инфляция в Литве в апреле выше средней по ЕССогласованная годовая инфляция в Литве в апреле была выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.В Литве инфляция в апреле была 0,9%, в Латвии фиксировалась дефляция 0,1%, а в Эстонии - дефляция 0,9%, показали данные, обнародованные Евростатом в среду.Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,7%, а только в еврозоне - на 0,3%.* * *Контролируемый предприятием INVL Asset Management одной из крупнейших групп по управлению имуществом в странах Балтии Invalda INVL инвестиционный фонд частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund просит у Совета по конкуренции Литвы (СК, антимонопольная служба) разрешения на непрямое приобретение латвийской компании по обустройству окружающей среды Eco Baltia. СК указал, что на прошлой неделе получил просьбу INVL Baltic Sea Growth Fund.



Фонд через управляемую им компанию BSGF Salvus хочет приобрести 52,81% акций Eco Baltia. После сделки фонд вместе с нынешним акционеров - Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) получит совместный контроль над Eco Baltia.



ЕБРР принадлежит 30,51% акций предприятия.



Зарегистрированная в Латвии компания Eco Baltia – холдинг, которому принадлежит 100% акций Eco Baltia grupa. Связанные с ней субъекты в Литве занимаются торговлей вторичным сырьем, продукцией из переработанного пластика.



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В январе-апреле этого года погрузки в Клайпедском морском порту составили 14,7 млн тонн – на 7,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Погрузки жидких грузов в порту сократились на 8,1% до 2,989 млн тонн, сыпучих – на 0,9% до 6,853 млн тонн, а генеральных грузов – на 15% до 4,81 млн тонн, сообщила BNS дирекция Клайпедского морского порта.



За четыре месяца этого года в Клайпедский порт прибыли 2098 судов – на 6,1% или на 137 судов меньше, в порту побывали 51,9 тыс. пассажиров – на 22,8% или на 153 тыс. меньше, чем за тот же период прошлого года.



В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году.



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В январе-апреле этого года нефтяной терминал Бутинге, управляемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, перевалил 2,567 млн тонн нефти - на 13,5% меньше, чем в то же время прошлого года.



В прошлом году на терминале было перевалено 9,541 млн тонн нефти – на 1,2% меньше, чем в 2018 году.



Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии