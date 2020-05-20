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Министр образования Литвы объясняет передачу средств образования на бетон: план был спасти рабочие места



Литовский министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс защищает решение правительства выделить на строительство средства, предназначенные для ликвидации последствий коронавирусного кризиса.

Министр согласен с тем, что более 100 млн евро, предназначавшихся для образовательной сферы, пошли на инфраструктурные проекты, однако утверждает, что таким и был план - спасать рабочие места. В среду министру пришлось давать объяснения о распределении кабмином в начале мая средств на стимулирование экономики на заседании парламентского Комитета по образованию и науке (КОН).

Отвечая на вопросы членов КОН, министр сказал, что вопрос о перенаправлении средств рассматривался "в контексте оживления экономики, как можно добиться того, чтобы через эти инвестиции, что приходят в образование, преимущественно совершенствуя инфраструктуру, участвовали те люди, которые потеряли рабочие места, доходы".
"Было принято решение, что нужно завершить некоторые (...) проекты, которые очень важны и пробуксовывают, дополнить их ход теми средствами, что позволили бы провести в жизнь план оживления экономики", - сказал министр.

По его словам, деньги пойдут не только на строительство - также производятся закупки компьютеров для учителей из групп риска, которые будут работать в удаленном режиме, школьных микроавтобусов.

В общей сложности сфере Министерства образования, науки и спорта выделено 93,8 млн евро, почти все средства приходятся на реновацию, реконструкцию, ремонты, строительство. Также более 10 млн евро должно пойти на реконструкцию зданий университетов.

Кабмин в начале мая распределил 345 млн евро на стимулирование экономики. Это была вторая часть их выделенных правительством 500 млн евро на срочные финансируемые государством проекты, первая часть в размере 155 млн евро была распределена раньше.

Больше всего - 94 млн евро было выделено Министерству образования, науки и спорта.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, образование
Ключевые слова: учеба, строительство, оплата, вузы, деньги, Минобразования
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добавлена сегодня, 20 мая, 17:30

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