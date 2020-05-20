Главная >> Новости >> экономика, политика, в странах Балтии >> Каждый третий глава государственных и муниципальных предприятий в Литве связан с партиями – TI

Каждый третий глава государственных и муниципальных предприятий в Литве связан с партиями – TI



Три из десяти руководителей государственных и муниципальных предприятий Литвы в прошлом году были связаны с политическими партиями, сообщает Литовское отделение антикоррупционной неправительственной организации Transparency International (TI).

В обнародованном в среду анализе указано, что такие связи есть у четырех из десяти глав муниципальных предприятий и у одного из десяти государственных предприятий.

Как отмечает Литовское отделение TI, связанных с партиями глав этих предприятий становится меньше: в прошлом году как минимум три из десяти их участвовали в выборах с какой-нибудь политической силой, в 2017 году такие связи были у четырех из десяти руководителей предприятий.

Сообщается, что больше всего руководителей связано с социал-демократами, консерваторами, либералами, "аграриями" и "трудовиками".

Анализ проведен на основании данных из 100 крупнейших и муниципальных предприятий страны.
BNS
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: партии, членство, Минюст
География: Литва
статья прочитана 140 раз
добавлена сегодня, 20 мая, 15:30

Комментарии

прохожий
20 мая, 16:54
#
Каждый третий глава государственных и муниципальных предприятий в Литве связан с партиями

А каждый второй?
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка