Каждый третий глава государственных и муниципальных предприятий в Литве связан с партиями – TI 🔊 Воспроизвести



Три из десяти руководителей государственных и муниципальных предприятий Литвы в прошлом году были связаны с политическими партиями, сообщает Литовское отделение антикоррупционной неправительственной организации Transparency International (TI).



В обнародованном в среду анализе указано, что такие связи есть у четырех из десяти глав муниципальных предприятий и у одного из десяти государственных предприятий.



Как отмечает Литовское отделение TI, связанных с партиями глав этих предприятий становится меньше: в прошлом году как минимум три из десяти их участвовали в выборах с какой-нибудь политической силой, в 2017 году такие связи были у четырех из десяти руководителей предприятий.



Сообщается, что больше всего руководителей связано с социал-демократами, консерваторами, либералами, "аграриями" и "трудовиками".



Анализ проведен на основании данных из 100 крупнейших и муниципальных предприятий страны. Три из десяти руководителей государственных и муниципальных предприятий Литвы в прошлом году были связаны с политическими партиями, сообщает Литовское отделение антикоррупционной неправительственной организации Transparency International (TI).В обнародованном в среду анализе указано, что такие связи есть у четырех из десяти глав муниципальных предприятий и у одного из десяти государственных предприятий.Как отмечает Литовское отделение TI, связанных с партиями глав этих предприятий становится меньше: в прошлом году как минимум три из десяти их участвовали в выборах с какой-нибудь политической силой, в 2017 году такие связи были у четырех из десяти руководителей предприятий.Сообщается, что больше всего руководителей связано с социал-демократами, консерваторами, либералами, "аграриями" и "трудовиками".Анализ проведен на основании данных из 100 крупнейших и муниципальных предприятий страны. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: партии, членство, Минюст География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии