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Каждый третий глава государственных и муниципальных предприятий в Литве связан с партиями – TI
Три из десяти руководителей государственных и муниципальных предприятий Литвы в прошлом году были связаны с политическими партиями, сообщает Литовское отделение антикоррупционной неправительственной организации Transparency International (TI).
В обнародованном в среду анализе указано, что такие связи есть у четырех из десяти глав муниципальных предприятий и у одного из десяти государственных предприятий.
Как отмечает Литовское отделение TI, связанных с партиями глав этих предприятий становится меньше: в прошлом году как минимум три из десяти их участвовали в выборах с какой-нибудь политической силой, в 2017 году такие связи были у четырех из десяти руководителей предприятий.
Сообщается, что больше всего руководителей связано с социал-демократами, консерваторами, либералами, "аграриями" и "трудовиками".
Анализ проведен на основании данных из 100 крупнейших и муниципальных предприятий страны.
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
География: Литва
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