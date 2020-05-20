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Литва лидирует в Европе по буллингу среди детей и подростков - исследование ВОЗ
Литва лидирует среди государств Европы и некоторых других государства по буллингу (травле, издевательствам) среди детей и подростков, показывает новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как показало исследование, в Литве в 2018 году с буллингом в школе сталкивался почти каждый третий подросток 11-13 лет, а участвовали в травле каждый четвертый мальчик и каждая седьмая девочка.
Самый высокий уровень буллинга - среди тринадцатилетних: в этой возрастной группе травле подвергаются 32% мальчиков и 31% девочек, в группе одиннадцатилетних эти показатели составляют 29% и 26%, в группе пятнадцатилетних - 26% и 21%.
Между тем по показателю травли других Литва тоже лидирует - лишь по показателю в группе одиннадцатилетних Литву опередила Молдавия. В Литве в группе тринадцатилетних в буллинге участвовали 24% мальчиков и 17% девочек, в группе пятнадцатилетних - 30% и 15%, в группе одиннадцатилетних - 20% и 11%.
Инициируемое ВОЗ исследование проводится каждый четвертый год в 45 странах.
В верхней части списка, с учетом всех возрастных групп - также Латвия, Молдавия, Украина, Болгария, Эстония, Россия, Англия.
Категории: общество, в мире, чп и криминал, образование
География: Литва
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