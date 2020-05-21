Банк продовольствия призывает поделиться накопленными за карантин запасами продуктов 🔊 Воспроизвести



В среду в Вильнюсе начинается акция "Банка продовольствия" (Maisto bankas), призывающая жителей поделиться накопленными за карантин запасами продуктов питания.



Микроавтобус "Банка продовольствия" в течение месяца будет ездить по Литве и собирать продукты с длительным сроком годности.



Места сбора продуктов со среды будут публиковаться на сайте "Банка продовольствия".



Опрос населения показал, что каждый второй житель Литвы во время карантина делал запасы продуктов питания с длительным сроком годности и каждый второй эти продукты не использовал.



"Из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина в Литве не состоялась ежегодная акция "Банка продовольствия". Потери огромные - "Банк продовольствия" лишился возможности собрать около 240 тонн продуктов питания с длительным сроком годности и помочь 53 тыс. нуждающихся. Запасов продовольствия для социально поддерживаемых людей не хватает, а масштаб проблемы только углубляется с каждым новым безработным - поступает все больше просьб о помощи от людей, потерявших во время карантина работу", - говорится в сообщении "Банка продовольствия". В среду в Вильнюсе начинается акция "Банка продовольствия" (Maisto bankas), призывающая жителей поделиться накопленными за карантин запасами продуктов питания.Микроавтобус "Банка продовольствия" в течение месяца будет ездить по Литве и собирать продукты с длительным сроком годности.Места сбора продуктов со среды будут публиковаться на сайте "Банка продовольствия".Опрос населения показал, что каждый второй житель Литвы во время карантина делал запасы продуктов питания с длительным сроком годности и каждый второй эти продукты не использовал."Из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина в Литве не состоялась ежегодная акция "Банка продовольствия". Потери огромные - "Банк продовольствия" лишился возможности собрать около 240 тонн продуктов питания с длительным сроком годности и помочь 53 тыс. нуждающихся. Запасов продовольствия для социально поддерживаемых людей не хватает, а масштаб проблемы только углубляется с каждым новым безработным - поступает все больше просьб о помощи от людей, потерявших во время карантина работу", - говорится в сообщении "Банка продовольствия". BNS Категории: общество Ключевые слова: помощь, продукты, Maisto bankas География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 228 раз Комментарии