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Банк продовольствия призывает поделиться накопленными за карантин запасами продуктов
В среду в Вильнюсе начинается акция "Банка продовольствия" (Maisto bankas), призывающая жителей поделиться накопленными за карантин запасами продуктов питания.
Микроавтобус "Банка продовольствия" в течение месяца будет ездить по Литве и собирать продукты с длительным сроком годности.
Места сбора продуктов со среды будут публиковаться на сайте "Банка продовольствия".
Опрос населения показал, что каждый второй житель Литвы во время карантина делал запасы продуктов питания с длительным сроком годности и каждый второй эти продукты не использовал.
"Из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина в Литве не состоялась ежегодная акция "Банка продовольствия". Потери огромные - "Банк продовольствия" лишился возможности собрать около 240 тонн продуктов питания с длительным сроком годности и помочь 53 тыс. нуждающихся. Запасов продовольствия для социально поддерживаемых людей не хватает, а масштаб проблемы только углубляется с каждым новым безработным - поступает все больше просьб о помощи от людей, потерявших во время карантина работу", - говорится в сообщении "Банка продовольствия".
Категории: общество
Ключевые слова: помощь, продукты, Maisto bankas
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