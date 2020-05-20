О коронавирусе в Литве сегодня /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1577, сообщил в среду Минздрав.



Все еще больны 460 человек, 1049 человек выздоровели.



Из-за коронавируса умерли 60 человек, еще восемь человек умерли из-за других причин.



За вторник проверено 7980 проб, общее число проверенных в лабораториях проб составляет 245 тыс. 580.



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Во вторник вечером из Китая в Литву доставлено 230 тыс. предназначенных для медиков респираторов, сообщил Минздрав.



Он утверждает, что средства защиты посредством совместной закупки приобрели Каунасская клиника и вильнюсская клиника Сантарос, университетские больницы Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса, а также Каунасское самоуправление.



По данным Минздрава, из Китая в Литву уже доставлено более 32 млн позиций различных средств защиты из 35 млн., а последние позиции средств защиты должны поступить в конце мая. За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1577, сообщил в среду Минздрав.Все еще больны 460 человек, 1049 человек выздоровели.Из-за коронавируса умерли 60 человек, еще восемь человек умерли из-за других причин.За вторник проверено 7980 проб, общее число проверенных в лабораториях проб составляет 245 тыс. 580.* * *Во вторник вечером из Китая в Литву доставлено 230 тыс. предназначенных для медиков респираторов, сообщил Минздрав.Он утверждает, что средства защиты посредством совместной закупки приобрели Каунасская клиника и вильнюсская клиника Сантарос, университетские больницы Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса, а также Каунасское самоуправление.По данным Минздрава, из Китая в Литву уже доставлено более 32 млн позиций различных средств защиты из 35 млн., а последние позиции средств защиты должны поступить в конце мая.



* * *



С 1 июня в Литве предлагается разрешить проведение мероприятий с участием до 300 человек в открытых пространствах, впоследствии число участников предполагается увеличить, однако тысячных мероприятий нынешним летом не будет.



В среду об этом было договорено на заседании Комитета по управлению ситуацией с COVID-19, сообщил министр культуры Миндаугас Кветкаускас.



Окончательное решение в среду примет правительство.



По словам министра, комитет считает, что с 1 июня можно было бы разрешить мероприятия с участием до 100 человек в закрытых пространствах и с участием до 300 человек - на открытом воздухе.



"Разумеется, с соблюдением установленных дистанции и средств защиты", - сказал М. Кветкаускас на заседании парламентского Комитета по культуре.



Режим карантина из-за коронавируса в Литве введен 16 марта и пока продлен до 31 мая. С того времени в стране запрещены массовые мероприятия.



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С целью сохранения рабочих мест и доходов населения правительство Литвы уже выплатило 146 млн евро различных субсидий, выплат и компенсаций - около 29% всего предусмотренного на эти цели финансирования, сообщил первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас.



"Если говорить о средствах, связанных с сохранением рабочих мест, доходов населения, то в общей сложности уже выплачено более 146 млн евро, и это составляет 29% всего намеченного финансирования этой сферы. Только за последнюю неделю выплачено почти 36 млн евро", - сказал на пресс-конференции в среду Л. Савицкас.



По его словам, только в качестве компенсаций за простои выплачено 40 млн евро, из которых 15,5 млн евро - за последнюю неделю.



На меры, призванные сохранить доходы населения и рабочие места, правительство выделило 500 млн евро. Это компенсации за простои, выплаты по болезни для тех, кто во время карантина присматривает за детьми и людьми с недугами, выплаты для самозанятых, которые не могут осуществлять деятельность, "каникулы" по выплатам по ипотечным кредитам для потерявших доходы или для тех, чьи доходы упали.



* * *







В больницах Литвы с коронавирусом находится 79 человек, семь из них - в реанимации.



"Сейчас в больницах находится 79 человек, в отделениях реанимации - интенсивной терапии - семь, двое находятся на искусственной вентиляции легких, 30 человек - с кислородными масками", - сказала на пресс-конференции заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1577.



Все еще больны 460 человек, 1049 человек выздоровели.



Из-за коронавируса умерли 60 человек, еще восемь человек умерли из-за других причин.



* * *



В вильнюсской клинике Сантарос коронавирус установлен у восьми работников, а также у двух связанных с Отделением торакальной хирургии пациентов, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Ситуация в клинике Сантарос беспокоит: с 13 мая зарегистрировано уже восемь заболеваний COVID-19 работников клиники Сантарос", - сказала заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.



"Сегодня поступила информация, что у двух пациентов установлено заболевание COVID-19, они также связаны с Отделением торакальной хирургии", - информировал он.



Четыре заразившихся медика работают в Центре инфекционных заболеваний, четыре других случая установлены в других отделениях, но есть предположение, что они связаны.



"Три человека работают в разных отделениях реанимации, один - работник Отделения торакальной хирургии", - сказала Г. Мегелинскене.



Сейчас идет работа над выяснением появления этих случаев.



"НЦОЗ известна информация о пациенте, который с 7 мая был госпитализирован в Отделении торакальной хирургии этого учреждения здравоохранения, потом, 18 мая обратился повторно в Отделение приемного покоя и срочной помощи, и у него был выделен возбудитель заболевания COVID-19", – рассказала Г. Мегелинскене.



Сейчас проверяются работники и пациенты Отделения торакальной хирургии и Отделения реанимации. Ранее правительство сообщало, что в Китае в целом заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн защитных масок для лица, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн одноразовых халатов, более 1 млн защитных комбинезонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.* * *С 1 июня в Литве предлагается разрешить проведение мероприятий с участием до 300 человек в открытых пространствах, впоследствии число участников предполагается увеличить, однако тысячных мероприятий нынешним летом не будет.В среду об этом было договорено на заседании Комитета по управлению ситуацией с COVID-19, сообщил министр культуры Миндаугас Кветкаускас.Окончательное решение в среду примет правительство.По словам министра, комитет считает, что с 1 июня можно было бы разрешить мероприятия с участием до 100 человек в закрытых пространствах и с участием до 300 человек - на открытом воздухе."Разумеется, с соблюдением установленных дистанции и средств защиты", - сказал М. Кветкаускас на заседании парламентского Комитета по культуре.Режим карантина из-за коронавируса в Литве введен 16 марта и пока продлен до 31 мая. С того времени в стране запрещены массовые мероприятия.* * *С целью сохранения рабочих мест и доходов населения правительство Литвы уже выплатило 146 млн евро различных субсидий, выплат и компенсаций - около 29% всего предусмотренного на эти цели финансирования, сообщил первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас."Если говорить о средствах, связанных с сохранением рабочих мест, доходов населения, то в общей сложности уже выплачено более 146 млн евро, и это составляет 29% всего намеченного финансирования этой сферы. Только за последнюю неделю выплачено почти 36 млн евро", - сказал на пресс-конференции в среду Л. Савицкас.По его словам, только в качестве компенсаций за простои выплачено 40 млн евро, из которых 15,5 млн евро - за последнюю неделю.На меры, призванные сохранить доходы населения и рабочие места, правительство выделило 500 млн евро. Это компенсации за простои, выплаты по болезни для тех, кто во время карантина присматривает за детьми и людьми с недугами, выплаты для самозанятых, которые не могут осуществлять деятельность, "каникулы" по выплатам по ипотечным кредитам для потерявших доходы или для тех, чьи доходы упали.* * *В больницах Литвы с коронавирусом находится 79 человек, семь из них - в реанимации."Сейчас в больницах находится 79 человек, в отделениях реанимации - интенсивной терапии - семь, двое находятся на искусственной вентиляции легких, 30 человек - с кислородными масками", - сказала на пресс-конференции заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1577.Все еще больны 460 человек, 1049 человек выздоровели.Из-за коронавируса умерли 60 человек, еще восемь человек умерли из-за других причин.* * *В вильнюсской клинике Сантарос коронавирус установлен у восьми работников, а также у двух связанных с Отделением торакальной хирургии пациентов, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."Ситуация в клинике Сантарос беспокоит: с 13 мая зарегистрировано уже восемь заболеваний COVID-19 работников клиники Сантарос", - сказала заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене."Сегодня поступила информация, что у двух пациентов установлено заболевание COVID-19, они также связаны с Отделением торакальной хирургии", - информировал он.Четыре заразившихся медика работают в Центре инфекционных заболеваний, четыре других случая установлены в других отделениях, но есть предположение, что они связаны."Три человека работают в разных отделениях реанимации, один - работник Отделения торакальной хирургии", - сказала Г. Мегелинскене.Сейчас идет работа над выяснением появления этих случаев."НЦОЗ известна информация о пациенте, который с 7 мая был госпитализирован в Отделении торакальной хирургии этого учреждения здравоохранения, потом, 18 мая обратился повторно в Отделение приемного покоя и срочной помощи, и у него был выделен возбудитель заболевания COVID-19", – рассказала Г. Мегелинскене.Сейчас проверяются работники и пациенты Отделения торакальной хирургии и Отделения реанимации. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 252 раза Комментарии