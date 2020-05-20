В Раде призвали расследовать записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила о необходимости создать комиссию по расследованию обнародованных аудиозаписей, на которых якобы фигурируют голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена, сообщает RT.
«Мы видим пленки, которые могут свидетельствовать о том, что Порошенко находился под внешним влиянием, когда согласовывал действия, которые имели катастрофические действия, что имели последствия для целого общества», — цитирует «СТРАНА.ua» депутата.
По её словам, «нужно инициировать создание временной следственной комиссии для контроля».
«И, мы, конечно, рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительных органов, потому что это мегаскандал», — добавила она.
Как пишет издание, ранее украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» Порошенко и Байдена, а также бывшего госсекретаря Джона Керри.
«Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», — заявил Деркач в начале пресс-конференции.
По его словам, эти записи были переданы журналистами-расследователями, которые заявили, что их делал лично Порошенко.
В ходе пресс-конференции были продемонстрированы несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.
Также, как отмечается, Порошенко и Байден якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко, который в последствии был назначен генпрокурором.
Кроме того, стороны якобы обсуждали Приватбанк. В частности, Байден советовал как можно скорее провести его национализацию.
Осенью 2019 года Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого украинский лидер пообещал, что новый генеральный прокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
В октябре Зеленский заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении Байдена и его сына.
Трамп заявлял, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая.
Как пишет издание, ранее украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» Порошенко и Байдена, а также бывшего госсекретаря Джона Керри.
«Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», — заявил Деркач в начале пресс-конференции.
По его словам, эти записи были переданы журналистами-расследователями, которые заявили, что их делал лично Порошенко.
В ходе пресс-конференции были продемонстрированы несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.
Также, как отмечается, Порошенко и Байден якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко, который в последствии был назначен генпрокурором.
Кроме того, стороны якобы обсуждали Приватбанк. В частности, Байден советовал как можно скорее провести его национализацию.
Осенью 2019 года Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого украинский лидер пообещал, что новый генеральный прокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
В октябре Зеленский заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении Байдена и его сына.
Трамп заявлял, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая.
КИЕВ, 10 апреля 2020, 15:11 — REGNUM В январе 2016 года Белый дом США дал указания главе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёму Сытнику организовать прослушивание администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко 9 апреля в интервью Youtube-каналу «Свободный».
"Этот вопрос обсуждался на встрече в Белом доме. Советники Байдена (бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — ИА REGNUM) и минюста предлагали дать нашим НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — ИА REGNUM) оборудование для прослушки администрации президента и любых других учреждений. Прослушки как внутри, так и снаружи», — рассказал он.
Закон Украины, позволяющий НАБУ прослушивать разговоры, лоббировался НАБУ и Госдепом США, отметил бывший дипломат.
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На уточняющий вопрос интервьюера, Телиженко ответил, что главе НАБУ давали в США указания прослушивать администрацию президента Украины.... далее