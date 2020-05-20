Лавров допустил подорожание газа для Европы из-за препятствий Северному потоку — 2 🔊 Воспроизвести Фото © Nord Stream 2



Препятствия, которые европейские страны создают для прокладки газопровода "Северный поток – 2" из России, в итоге скажутся на стоимости топлива для ЕС. Об этом накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает



— Эксперты, повторю, это их мнение, сходятся в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза, — сказал министр.



Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что газопровод всё же будет достроен, несмотря в том числе на возможный пересмотр Данией своего согласия на реализацию проекта.



Глава МИД РФ отметил, что есть разные правовые инструменты для разрешения ситуации, хоть вокруг проекта уже "немало политизированных решений".



Напомним, что несколько дней назад "Северному потоку — 2" отказали в освобождении от правил Газовой директивы ЕС. Препятствия, которые европейские страны создают для прокладки газопровода "Северный поток – 2" из России, в итоге скажутся на стоимости топлива для ЕС. Об этом накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ЛАЙФ — Эксперты, повторю, это их мнение, сходятся в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза, — сказал министр.Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что газопровод всё же будет достроен, несмотря в том числе на возможный пересмотр Данией своего согласия на реализацию проекта.Глава МИД РФ отметил, что есть разные правовые инструменты для разрешения ситуации, хоть вокруг проекта уже "немало политизированных решений".Напомним, что несколько дней назад "Северному потоку — 2" отказали в освобождении от правил Газовой директивы ЕС. life.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, США, санкции, Европа, цена, СП-2 География: Россия — статья прочитана 166 раз Комментарии