Атомная подводная лодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям 🔊 Воспроизвести @mod_russia Twitter



Головная атомная подводная лодка «Князь Владимир», которую построили по проекту 955А («Борей-А»), приступила к подводным испытаниям перед вхождением в состав Северного флота, сообщает



«Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», выполняющий задачи контрольного выхода перед передачей в боевой состав Северного флота, приступил к подводной части испытаний в Белом море», — цитирует РИА Новости пресс-службу флота.



Приёмо-сдаточная комиссия вместе с экипажем проверяют качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов судна.



«После успешного завершения контрольного выхода будет решён вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове», — добавили в Северном флоте.



Там напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце 2019 года.



В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области. Головная атомная подводная лодка «Князь Владимир», которую построили по проекту 955А («Борей-А»), приступила к подводным испытаниям перед вхождением в состав Северного флота, сообщает RT «Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», выполняющий задачи контрольного выхода перед передачей в боевой состав Северного флота, приступил к подводной части испытаний в Белом море», — цитирует РИА Новости пресс-службу флота.Приёмо-сдаточная комиссия вместе с экипажем проверяют качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов судна.«После успешного завершения контрольного выхода будет решён вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове», — добавили в Северном флоте.Там напомнили, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, подлодка прошла в конце 2019 года.В декабре 2019 года первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области. russian.rt.com Категории: политика, технологии Ключевые слова: проект, подлодка, спуск, ВМФ РФ География: Россия — статья прочитана 113 раз Комментарии