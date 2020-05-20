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На Украине анонсировали новый план по «деоккупации» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, эксперты МИД уже готовят план действий.
«Должен ли он остаться документом МИДа и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим», – сказал Кулеба в интервью «РБК-Украина», передает ВЗГЛЯД.
Чиновник подчеркнул, что стратегией Украины в этом вопросе является «игра вдолгую». Киев намерен постоянно следить за режимами санкционного давления и быть готовым к принятию Крыма обратно, «когда этот момент наступит».
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.
Также накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи.
vz.ru
География: Украина
Комментарии
Тисур
20 мая, 12:18
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—
На лицо оздоровление страны от коронабесия и вхождение её в обычный ритм.
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Alexandr
20 мая, 13:11
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—
Интересно, это о какой стране вы так сказали?
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