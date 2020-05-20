На Украине анонсировали новый план по «деоккупации» Крыма 🔊 Воспроизвести Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, эксперты МИД уже готовят план действий.



«Должен ли он остаться документом МИДа и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим», – сказал Кулеба в интервью «РБК-Украина», передает



Чиновник подчеркнул, что стратегией Украины в этом вопросе является «игра вдолгую». Киев намерен постоянно следить за режимами санкционного давления и быть готовым к принятию Крыма обратно, «когда этот момент наступит».



Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.



Также накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, эксперты МИД уже готовят план действий.«Должен ли он остаться документом МИДа и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим», – сказал Кулеба в интервью «РБК-Украина», передает ВЗГЛЯД Чиновник подчеркнул, что стратегией Украины в этом вопросе является «игра вдолгую». Киев намерен постоянно следить за режимами санкционного давления и быть готовым к принятию Крыма обратно, «когда этот момент наступит».Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.Также накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи. vz.ru Категории: политика, история Ключевые слова: МИД, стратегия, Крым, Право, присоединение, аннексия География: Украина — статья прочитана 221 раз Комментарии