Стала известна дата открытия турецких границ для туристов 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Турция откроет границы для иностранных туристов, в том числе россиян, 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Первые поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительный, сообщает



В страну могут приехать граждане 31 государства, среди которых оказались Казахстан, Грузия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, а также страны Европы и Ближнего Востока. Таким образом, на медицинских туристах власти Турции хотят опробовать противокоронавирусные меры по приёму гостей из-за границы, соблюдения строгих гигиенических правил.



Въезд возможен будет только через аэропорты Стамбула и Анкары. При этом каждого пациента могут сопровождать два человека. У иностранных туристов на пограничном контроле попросят предъявить справку об отсутствии коронавируса или платно пройти тестирование по прибытии в страну.



Ранее Лайф сообщал, что в Турции планируют открыть туристический сезон для жителей страны с 28 мая. Кроме того, международные рейсы в страну могут возобновиться в июне, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Турция откроет границы для иностранных туристов, в том числе россиян, 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Первые поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительный, сообщает ЛАЙФ . Но россияне вряд ли смогут в ближайшее время посетить страну, так как границы РФ остаются закрытыми.В страну могут приехать граждане 31 государства, среди которых оказались Казахстан, Грузия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, а также страны Европы и Ближнего Востока. Таким образом, на медицинских туристах власти Турции хотят опробовать противокоронавирусные меры по приёму гостей из-за границы, соблюдения строгих гигиенических правил.Въезд возможен будет только через аэропорты Стамбула и Анкары. При этом каждого пациента могут сопровождать два человека. У иностранных туристов на пограничном контроле попросят предъявить справку об отсутствии коронавируса или платно пройти тестирование по прибытии в страну.Ранее Лайф сообщал, что в Турции планируют открыть туристический сезон для жителей страны с 28 мая. Кроме того, международные рейсы в страну могут возобновиться в июне, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться. life.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: туризм, граница, Турция, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 242 раза Комментарии