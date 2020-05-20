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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Стала известна дата открытия турецких границ для туристов
Турция откроет границы для иностранных туристов, в том числе россиян, 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Первые поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительный, сообщает ЛАЙФ. Но россияне вряд ли смогут в ближайшее время посетить страну, так как границы РФ остаются закрытыми.
В страну могут приехать граждане 31 государства, среди которых оказались Казахстан, Грузия, Украина, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, а также страны Европы и Ближнего Востока. Таким образом, на медицинских туристах власти Турции хотят опробовать противокоронавирусные меры по приёму гостей из-за границы, соблюдения строгих гигиенических правил.
Въезд возможен будет только через аэропорты Стамбула и Анкары. При этом каждого пациента могут сопровождать два человека. У иностранных туристов на пограничном контроле попросят предъявить справку об отсутствии коронавируса или платно пройти тестирование по прибытии в страну.
Ранее Лайф сообщал, что в Турции планируют открыть туристический сезон для жителей страны с 28 мая. Кроме того, международные рейсы в страну могут возобновиться в июне, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться.
life.ru
Ключевые слова: туризм, граница, Турция, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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