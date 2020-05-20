Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19 🔊 Воспроизвести



Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о 520 подтвержденных случаях заражения в целом в системе Организации Объединенных Наций, сообщает



Семь сотрудников ООН умерли в результате вызываемого коронавирусом заболевания, 520 на данный момент заражены. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в видеоформате официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



"На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН, - сказал он. - В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.



"Что касается смертей, к сожалению, их число достигло семи", - добавил он. В частности, среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ, один - ЮНИСЕФ.



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о 520 подтвержденных случаях заражения в целом в системе Организации Объединенных Наций, сообщает ТАСС Семь сотрудников ООН умерли в результате вызываемого коронавирусом заболевания, 520 на данный момент заражены. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в видеоформате официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН, - сказал он. - В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик."Что касается смертей, к сожалению, их число достигло семи", - добавил он. В частности, среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ, один - ЮНИСЕФ.С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. ТАСС Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: ООН, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 212 раз Комментарии