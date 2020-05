Апокалипсис сегодня: американцы массово скупают бункеры, чтобы спастись от CoViD-19 🔊 Воспроизвести Фото © Vivos



Компания Vivos предлагает убежища на любой вкус — от экономкласса до элитных подземных апартаментов. Там нет электричества, но покупатели не собираются возвращаться домой, сообщает



Том и Мэри живут в xPoint — заброшенном военном объекте, превращённом в пристанище для членов сообщества "выживальщиков". Вокруг лишь бескрайние равнины с холмами, в которых виднеются стальные двери, ведущие в бункеры. Об этом месте никто не вспоминал, пока кое-кто предприимчивый не купил его за один доллар, рассказывает The Verge.



Идея создания сети бункеров "судного дня" пришла генеральному директору компании Vivos Роберту Вичино почти 40 лет назад, когда он услышал в голове женский голос, который посоветовал ему сделать это. Строительство началось в 2008 году. Бункеры Vivos экономкласса расположены в Южной Дакоте и Индиане: каждый стоит примерно 35 тысяч долларов. А в Европе находятся объекты для семей с высоким уровнем дохода — цены стартуют от двух миллионов долларов. Компания Vivos предлагает убежища на любой вкус — от экономкласса до элитных подземных апартаментов. Там нет электричества, но покупатели не собираются возвращаться домой, сообщает ЛАЙФ Том и Мэри живут в xPoint — заброшенном военном объекте, превращённом в пристанище для членов сообщества "выживальщиков". Вокруг лишь бескрайние равнины с холмами, в которых виднеются стальные двери, ведущие в бункеры. Об этом месте никто не вспоминал, пока кое-кто предприимчивый не купил его за один доллар, рассказывает The Verge.Идея создания сети бункеров "судного дня" пришла генеральному директору компании Vivos Роберту Вичино почти 40 лет назад, когда он услышал в голове женский голос, который посоветовал ему сделать это. Строительство началось в 2008 году. Бункеры Vivos экономкласса расположены в Южной Дакоте и Индиане: каждый стоит примерно 35 тысяч долларов. А в Европе находятся объекты для семей с высоким уровнем дохода — цены стартуют от двух миллионов долларов. Фото © Vivos



Вичино говорит, что большинство его клиентов — представители среднего класса. Он описывает их как "хорошо образованных, осведомлённых о текущих глобальных событиях людей, обладающих чувством ответственности в эти непростые времена". Из-за пандемии CoViD-19 непростые времена настали и для рынка недвижимости, зато спрос на бункеры Vivos, наоборот, достиг рекордно высокого уровня. Поведение, которое раньше казалось параноидальным, стало нормой для многих. До пандемии Vivos не приносил Вичино денег, а сейчас компания продаёт по одному бункеру в день.



"Раньше все думали, что мы сошли с ума. Никто не верил, что подобное может произойти. Теперь верят...", - говорит Роберт Вичино, Генеральный директор Vivos



Фото © Vivos



Том и Мэри — одна из семейных пар, постоянно живущих в xPoint. Они купили убежище три года назад после прочтения фантастического романа о том, как глобальный экономический кризис поверг США в хаос и страну охватили грабежи, убийства, изнасилования и поджоги. Том и Мэри планировали переехать в бункер после выхода на пенсию, но в феврале этого года в США начал распространяться CoViD-19 — и пара решила, что уже пора.



"Мы воочию наблюдали, как люди становятся всё более неадекватными. Они делали всё, чтобы заразить друг друга. Они скупали туалетную бумагу тележками, но при этом не имели запасов еды. Оставаться в городе было небезопасно", - говорит Том, Житель xPoint



Фото © Tom and Mary



В xPoint нет электричества, а ближайший населённый пункт находится в получасе езды, но для Тома и Мэри это рай — никаких сирен и толп. Том создал свою собственную энергосистему с помощью солнечной батареи и ветряной турбины. В ближайшее время пара не собирается возвращаться домой. Роберт Вичино убеждён, что число желающих переехать в убежище будет только расти. Он считает, что благодаря Vivos могут взойти "семена будущего американского общества". Вичино говорит, что большинство его клиентов — представители среднего класса. Он описывает их как "хорошо образованных, осведомлённых о текущих глобальных событиях людей, обладающих чувством ответственности в эти непростые времена". Из-за пандемии CoViD-19 непростые времена настали и для рынка недвижимости, зато спрос на бункеры Vivos, наоборот, достиг рекордно высокого уровня. Поведение, которое раньше казалось параноидальным, стало нормой для многих. До пандемии Vivos не приносил Вичино денег, а сейчас компания продаёт по одному бункеру в день.Том и Мэри — одна из семейных пар, постоянно живущих в xPoint. Они купили убежище три года назад после прочтения фантастического романа о том, как глобальный экономический кризис поверг США в хаос и страну охватили грабежи, убийства, изнасилования и поджоги. Том и Мэри планировали переехать в бункер после выхода на пенсию, но в феврале этого года в США начал распространяться CoViD-19 — и пара решила, что уже пора.В xPoint нет электричества, а ближайший населённый пункт находится в получасе езды, но для Тома и Мэри это рай — никаких сирен и толп. Том создал свою собственную энергосистему с помощью солнечной батареи и ветряной турбины. В ближайшее время пара не собирается возвращаться домой. Роберт Вичино убеждён, что число желающих переехать в убежище будет только расти. Он считает, что благодаря Vivos могут взойти "семена будущего американского общества". life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, вирусы, пандемия, убежища — статья прочитана 222 раза Комментарии