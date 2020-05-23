На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса 🔊 Воспроизвести © Google



Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает



Как рассказал изданию руководитель клуба Евгений Свитов, гору обнаружили, когда члены экспедиции готовились к вертолетной заброске одной из групп. Она расположена в Народо-Итьинском кряже в Ханты-Мансийском автономном округе. Гору видно на снимках со спутника.



"Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. Только ее размеры в два раза больше. Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру", сообщил Евгений Свитов, руководитель клуба "Дикий Север"



По его словам, добраться до горы можно, либо пройдя пешком 400 километров вдоль хребта, либо на вертолете.



Сообщается, что летом изучать объект отправится экспедиция Русского географического общества.



Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид и единственное из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в четыре с половиной тысячи лет, высота — 139 метров. Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Екатеринбург онлайн".Как рассказал изданию руководитель клуба Евгений Свитов, гору обнаружили, когда члены экспедиции готовились к вертолетной заброске одной из групп. Она расположена в Народо-Итьинском кряже в Ханты-Мансийском автономном округе. Гору видно на снимках со спутника."Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. Только ее размеры в два раза больше. Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру", сообщил Евгений Свитов, руководитель клуба "Дикий Север"По его словам, добраться до горы можно, либо пройдя пешком 400 километров вдоль хребта, либо на вертолете.Сообщается, что летом изучать объект отправится экспедиция Русского географического общества.Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид и единственное из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в четыре с половиной тысячи лет, высота — 139 метров. РИА Новости Категории: в мире, история, образование Ключевые слова: космос, Урал, пирамида, археологи География: Россия — статья прочитана 84 раза Комментарии