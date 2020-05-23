Пашинян назвал блестящими отношения России и Армении 🔊 Воспроизвести



Армянский премьер министр Никол Пашинян считает отношения республики с Россией блестящими. Так он оценил их во время пресс-конференции в онлайн-режиме, сообщает



«Я продолжаю оценивать армяно-российские отношения как блестящие, так как они имеют стратегическую и историческую глубину и контекст… Моя оценка остаётся и продолжит оставаться прежней», — цитирует его РИА Новости.



Он пояснил, что в межгосударственных отношениях могут быть вопросы, и ответы на них прорабатываются.



«Но эти вопросы не могут оказывать никакого влияния в контексте общих отношений», — добавил премьер-министр.



В апреле президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества. Армянский премьер министр Никол Пашинян считает отношения республики с Россией блестящими. Так он оценил их во время пресс-конференции в онлайн-режиме, сообщает RT «Я продолжаю оценивать армяно-российские отношения как блестящие, так как они имеют стратегическую и историческую глубину и контекст… Моя оценка остаётся и продолжит оставаться прежней», — цитирует его РИА Новости.Он пояснил, что в межгосударственных отношениях могут быть вопросы, и ответы на них прорабатываются.«Но эти вопросы не могут оказывать никакого влияния в контексте общих отношений», — добавил премьер-министр.В апреле президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Путин, Заявление, Переговоры, Пашинян — статья прочитана 114 раз Комментарии