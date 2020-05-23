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В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили РИА Новости в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".
"Предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в "Росэлектронику") — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", — рассказали в холдинге.
Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.
Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5%: то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.
РИА Новости
Категории: технологии, политика
Ключевые слова: Россия, США, вооружение, маскировка
География: Россия
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