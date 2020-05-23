В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Воскресенский Военная техника. Архивное фото



Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили



"Предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в "Росэлектронику") — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", — рассказали в холдинге.



Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.



Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5%: то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект. Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили РИА Новости в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех"."Предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в "Росэлектронику") — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия", — рассказали в холдинге.Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5%: то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект. РИА Новости Категории: технологии, политика Ключевые слова: Россия, США, вооружение, маскировка География: Россия — статья прочитана 168 раз Комментарии