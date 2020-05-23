В России повторно проведут воздушную часть парада Победы, пишет СМИ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Сысоев Истребители МиГ-29 на авиационном параде. Архивное фото



В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, передает



Отмечается, что точную дату торжественного мероприятия еще не выбрали. Принципиальное решение о параде уже приняли, со временем его проведения определятся, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится и станет безопасно.



При этом воздушная часть парада не станет точной копией мероприятия, проведенного 9 Мая, состав участников и схемы пролета могут пересмотреть. Также авиация пролетит не только над столицей, но и над другими городами, список которых находится на обсуждении. В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, передает РИА Новости Отмечается, что точную дату торжественного мероприятия еще не выбрали. Принципиальное решение о параде уже приняли, со временем его проведения определятся, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится и станет безопасно.При этом воздушная часть парада не станет точной копией мероприятия, проведенного 9 Мая, состав участников и схемы пролета могут пересмотреть. Также авиация пролетит не только над столицей, но и над другими городами, список которых находится на обсуждении. "Президент решил перенести парад. Значит, когда его будут проводить, в нем примет участие и авиация, если позволят погодные условия. Сложностей не будет, экипажам понадобится пара тренировок. Нужно, чтобы они слетались в боевых порядках, на этих интервалах и дистанциях, отработали в группах. Скорее всего, задействуют те же экипажи, которые участвовали в параде 9 Мая. Им будет проще подготовиться", — предположил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.



Девятого мая в небе над Красной площадью столицы пролетели 75 самолетов и вертолетов. Ранее Владимир Путин сообщил, что все праздничные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, включая парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". РИА Новости Категории: политика, история Ключевые слова: Москва, 9 мая, парад, пандемия, коронавирус География: Россия — статья прочитана 95 раз Комментарии