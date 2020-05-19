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Коронавирус установлен у работников McDonalds и Rimi в вильнюсском микрорайоне Жирмунай



Коронавирус установлен у работников закусочной McDonald's и магазина Rimi в вильнюсском микрорайоне Жирмунай, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

"В Вильнюсе, в ресторане McDonald's на улице Карейвю в Жирмунай установлен случай нового коронавируса. Заболел работник", - сообщила на пресс-конференции во вторник заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, заразившийся последний раз был на работе 9 мая. По первоначальным данным, члены семьи этого человека заболели коронавирусом, поэтому считается, что это семейная вспышка.

По данным НЦОЗ, этот случай может быть связан с очагом заболевания в Вильнюсской городской клинической больнице.
Также поступила информация о заражении еще одного работника магазина Rimi в этом же микрорайоне.

"У нас также есть информация о заболевании у третьего работника Rimi тоже в микрорайоне Жирмунай", - сообщила представитель НЦОЗ.

У этого человека не было прямого контакта с клиентами.

Некоторое время назад было предписано срочно проверить работников этого магазина Rimi на коронавирус, сейчас эта проверка проводится.

О двух случаях в Rimi НЦОЗ сообщил в понедельник.

Компания Rimi Lietuva сообщила, что до понедельника приостанавливает работу производственного подразделения в Жирмунай.

По данным компании, все три заразившиеся на работу не ходили и с коллегами не общались с 8 мая, а все тесно общавшиеся с ними сотрудники находятся в самоизоляции.

В этом производственном подразделении Rimi в общей сложности работает 126 человек. Сейчас на самоизоляции находится 27 человек.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 19 мая, 20:30

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