Коронавирус установлен у работников McDonalds и Rimi в вильнюсском микрорайоне Жирмунай 🔊 Воспроизвести



Коронавирус установлен у работников закусочной McDonald's и магазина Rimi в вильнюсском микрорайоне Жирмунай, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"В Вильнюсе, в ресторане McDonald's на улице Карейвю в Жирмунай установлен случай нового коронавируса. Заболел работник", - сообщила на пресс-конференции во вторник заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.



По ее словам, заразившийся последний раз был на работе 9 мая. По первоначальным данным, члены семьи этого человека заболели коронавирусом, поэтому считается, что это семейная вспышка.



По данным НЦОЗ, этот случай может быть связан с очагом заболевания в Вильнюсской городской клинической больнице. Коронавирус установлен у работников закусочной McDonald's и магазина Rimi в вильнюсском микрорайоне Жирмунай, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."В Вильнюсе, в ресторане McDonald's на улице Карейвю в Жирмунай установлен случай нового коронавируса. Заболел работник", - сообщила на пресс-конференции во вторник заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.По ее словам, заразившийся последний раз был на работе 9 мая. По первоначальным данным, члены семьи этого человека заболели коронавирусом, поэтому считается, что это семейная вспышка.По данным НЦОЗ, этот случай может быть связан с очагом заболевания в Вильнюсской городской клинической больнице. Также поступила информация о заражении еще одного работника магазина Rimi в этом же микрорайоне.



"У нас также есть информация о заболевании у третьего работника Rimi тоже в микрорайоне Жирмунай", - сообщила представитель НЦОЗ.



У этого человека не было прямого контакта с клиентами.



Некоторое время назад было предписано срочно проверить работников этого магазина Rimi на коронавирус, сейчас эта проверка проводится.



О двух случаях в Rimi НЦОЗ сообщил в понедельник.



Компания Rimi Lietuva сообщила, что до понедельника приостанавливает работу производственного подразделения в Жирмунай.



По данным компании, все три заразившиеся на работу не ходили и с коллегами не общались с 8 мая, а все тесно общавшиеся с ними сотрудники находятся в самоизоляции.



В этом производственном подразделении Rimi в общей сложности работает 126 человек. Сейчас на самоизоляции находится 27 человек. Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 70 раз Комментарии