Они видели войну своими глазами 🔊 Воспроизвести



Архивное фото. Приём в Генконсульстве РФ в Клайпеде в 2019 году.



История овеянной балтийскими ветрами красавицы Клайпеды разнообразна. Современный литовский город помнит и те времена, когда фашистская чума заполонила Европу. Люди доброй воли выбрали борьбу. И выстояли, заплатив за мир 50 млн человеческих жизней.



Город у моря отстояли. Но более половины его было разрушено…



Клайпеда хранит память о людях, освободивших её от нацизма и заново отстроивших.



Клайпедская русская община «Лада» к 75-летию Победы сняла фильм памяти «Победа длиною в жизнь».



- Этой работой хотелось оставить память о тех, кто видел войну своими глазами. Ведь каждый год их становится всё меньше и меньше, – говорит автор сценария и продюсер фильма, председатель общины Светлана Васичкина. – Современная молодёжь постепенно расставляет свои личные приоритеты. Хотелось говорить не только о конкретно войне 1941-1945 годов, а о войне как заразе, которая сметает на своём пути всё живое. Прошло уже 75 лет, а рубцы войны ещё кровоточат на теле Земли. И из этих рубцов гнилью выползают нелюди, которые жаждут крови мирных людей. Это и страшно. Город у моря отстояли. Но более половины его было разрушено…Клайпеда хранит память о людях, освободивших её от нацизма и заново отстроивших.Клайпедская русская община «Лада» к 75-летию Победы сняла фильм памяти «Победа длиною в жизнь».- Этой работой хотелось оставить память о тех, кто видел войну своими глазами. Ведь каждый год их становится всё меньше и меньше, – говорит автор сценария и продюсер фильма, председатель общины Светлана Васичкина. – Современная молодёжь постепенно расставляет свои личные приоритеты. Хотелось говорить не только о конкретно войне 1941-1945 годов, а о войне как заразе, которая сметает на своём пути всё живое. Прошло уже 75 лет, а рубцы войны ещё кровоточат на теле Земли. И из этих рубцов гнилью выползают нелюди, которые жаждут крови мирных людей. Это и страшно.











Идея фильма возникла год назад, а работа над ним шла 3 месяца. Мы хотели снять его как можно ближе к юбилею Победы, чтобы ветераны наполнились предчувствием праздника.



Мы – это видеорежиссёр Сергей Сержук, который совместно с Владимиром Власовым писал дикторский текст, озвучил и смонтировал фильм. Это большой труд.



Много помогал и Совет ветеранов войны города, особенно Наталья Андреева, которая устраивала встречи с ветеранами, Николай Барканов и Иван Кика. Спасибо и тем, кто согласился дать интервью.



Это малолетняя узница Лариса Солошенко, блокадница Маргарита Волкова, освобождавшие тогда ещё Мемель солдаты войны Миколас Вайдолас и Иван Трубленков; танкисты Мендель Островский, Александр Вишняков и Александр Смирнов, бывший тральщик Дальневосточного флота Рудольф Кубов, радист Дмитрий Рожнов и встретивший Победу на Курилах Иван Шпаков. Война отняла у них детство или молодость.







Съёмочная группа благодарит и генконсула РФ в Клайпеде Александра Грачёва за личную историю. Ведь идея была как раз в том, чтобы рассказать о людях, а не говорить лозунгами и пафосно читать стихи.



- Финансирование фильма, подарки ветеранам (мы не приходили к собеседникам с пустыми руками), - продолжает делиться С.Васичкина, - взял на себя наш друг предприниматель. - Думаю, сложным было сделать так, чтобы зритель на одном дыхании посмотрел работу. Нужно было всё продумать до последней секунды. Сохранить атмосферу праздника и аккуратно затронуть исторические события. В эти дни сотни фильмов штурмуют телеканалы и интернет. Наш фильм один из них. Я счастлива, что фильм получился.











Беседовала Ирина БЕЛЯЕВА,



«Обзор»



Фото автора, Ивана Андреева, Сергея Сержука



- Сначала мы планировали взять интервью у всех, кто помнит те годы. Но многие из ветеранов уже не могут подняться и говорить, а затем вмешался коронавирус. И оставили в фильме только тех, кого успели посетить до карантина, - продолжает Светлана. - Людям было трудно вспоминать, но они много говорили о войне – ведь это их жизнь. Решено было взять самые ключевые моменты воспоминаний и соединить всё в основной блок фильма. Мне как-то сразу пришла в голову идея с фотографиями в финале: главное - хотелось показать глаза людей, в которых ещё не погас огонек жизни.Идея фильма возникла год назад, а работа над ним шла 3 месяца. Мы хотели снять его как можно ближе к юбилею Победы, чтобы ветераны наполнились предчувствием праздника.Мы – это видеорежиссёр Сергей Сержук, который совместно с Владимиром Власовым писал дикторский текст, озвучил и смонтировал фильм. Это большой труд.Много помогал и Совет ветеранов войны города, особенно Наталья Андреева, которая устраивала встречи с ветеранами, Николай Барканов и Иван Кика. Спасибо и тем, кто согласился дать интервью.Это малолетняя узница Лариса Солошенко, блокадница Маргарита Волкова, освобождавшие тогда ещё Мемель солдаты войны Миколас Вайдолас и Иван Трубленков; танкисты Мендель Островский, Александр Вишняков и Александр Смирнов, бывший тральщик Дальневосточного флота Рудольф Кубов, радист Дмитрий Рожнов и встретивший Победу на Курилах Иван Шпаков. Война отняла у них детство или молодость.Съёмочная группа благодарит и генконсула РФ в Клайпеде Александра Грачёва за личную историю. Ведь идея была как раз в том, чтобы рассказать о людях, а не говорить лозунгами и пафосно читать стихи.- Финансирование фильма, подарки ветеранам (мы не приходили к собеседникам с пустыми руками), - продолжает делиться С.Васичкина, - взял на себя наш друг предприниматель. - Думаю, сложным было сделать так, чтобы зритель на одном дыхании посмотрел работу. Нужно было всё продумать до последней секунды. Сохранить атмосферу праздника и аккуратно затронуть исторические события. В эти дни сотни фильмов штурмуют телеканалы и интернет. Наш фильм один из них. Я счастлива, что фильм получился. Категории: общество, культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Клайпеда, победа, фильм, 75-летие, «Лада», Клайпедская русская община, «Победа длиною в жизнь» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 377 раз Комментарии