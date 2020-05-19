Минздрав Литвы о предложении возобновить мероприятия: речь о сотнях людей, не о тысячах 🔊 Воспроизвести



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что правительства обсуждает возможность возобновления массовых мероприятий, однако речь идет об участии в них сотен, а не тысяч людей.



Кабмин в среду намерен рассмотреть, по какому графику разрешить возобновление мероприятий, концертов, деятельность театров, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится. А. Верига говорит, что будет рассматриваться численность участников таких мероприятий, которые можно будет проводить "как внутри, так и снаружи".



"Конечно, организаторы хотели бы разрешить участие большего количества участников, на наш взгляд, это количество должно быть несколько, мягко говоря, меньше, чем предлагается", - сказал А. Верига на пресс-конференции во вторник. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что правительства обсуждает возможность возобновления массовых мероприятий, однако речь идет об участии в них сотен, а не тысяч людей.Кабмин в среду намерен рассмотреть, по какому графику разрешить возобновление мероприятий, концертов, деятельность театров, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится. А. Верига говорит, что будет рассматриваться численность участников таких мероприятий, которые можно будет проводить "как внутри, так и снаружи"."Конечно, организаторы хотели бы разрешить участие большего количества участников, на наш взгляд, это количество должно быть несколько, мягко говоря, меньше, чем предлагается", - сказал А. Верига на пресс-конференции во вторник.



С 30 мая правительство сделало послабления в карантине и разрешило проводить мероприятия и в открытых, и в закрытых пространствах - с участием не более 30 человек и соблюдением требования безопасного расстояния между ними.







За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса, общее их число достигло 1562, сообщил во вторник Минздрав.



COVID-19 все еще болен 471 человек, выздоровело 1025 человек.



От коронавируса умерло 60 человек, еще шесть заразившихся умерли по другим причинам.



В понедельник в Литве проверено 6496 проб на коронавирус, общее число проверенных проб составляет 237,6 тыс.



Во вторник из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно.



Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы.



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В странах Балтии к вечеру вторника выявлено в общей сложности 4375 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1562 случая, проверено 237 тыс. 600 проб, умерло 60 человек.



Латвия: подтверждено 1022 случая, проверено 90 тыс. 968 проб, умер 21 человек.



Эстония: подтвержден 1791 случай, проверено 71 тыс. 440 проб, умерло 64 человека.



В Литве из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно.



Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы. "Речь идет, скорее всего, о сотнях, а не о тысячах людей", - добавил министр.С 30 мая правительство сделало послабления в карантине и разрешило проводить мероприятия и в открытых, и в закрытых пространствах - с участием не более 30 человек и соблюдением требования безопасного расстояния между ними.За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса, общее их число достигло 1562, сообщил во вторник Минздрав.COVID-19 все еще болен 471 человек, выздоровело 1025 человек.От коронавируса умерло 60 человек, еще шесть заразившихся умерли по другим причинам.В понедельник в Литве проверено 6496 проб на коронавирус, общее число проверенных проб составляет 237,6 тыс.Во вторник из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно.Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы.* * *В странах Балтии к вечеру вторника выявлено в общей сложности 4375 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1562 случая, проверено 237 тыс. 600 проб, умерло 60 человек.Латвия: подтверждено 1022 случая, проверено 90 тыс. 968 проб, умер 21 человек.Эстония: подтвержден 1791 случай, проверено 71 тыс. 440 проб, умерло 64 человека.В Литве из-за технических неполадок новая информация о результатах проверок за минувшие сутки обнародована лишь ближе к вечеру, а не утром, как обычно.Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте информировала BNS, что технические неполадки возникли после обновления информационной системы. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии