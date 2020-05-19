Загрузка... ССР задержала мэра Кельмеского района В. Андрулиса по подозрению во взяточничестве 🔊 Воспроизвести



Литовская Служба спецрасследований (ССР) во вторник сообщила о задержании по подозрению во взяточничестве мэра Кельмеского района, социал-демократа Вацловаса Андрулиса.



Как утверждает ССР, мэр подозревается в том, что требовал взятку в размере 10 тыс. евро за благоприятствование в реализации проекта самоуправления по обустройству общественных пространств.



Согласно подозрениям, во вторник мэр принял часть этой взятки - 5 тыс. евро, тогда он и был задержан сотрудниками ССР.



В частности, сотрудники ССР изъяли в самоуправлении Кельмеского района необходимые документы и т. д.



Контроль над досудебным расследованием осуществляет и руководство им осуществляет прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.



В. Андрулис избран мэром в прошлом году на выборах в советы самоуправлений и мэров. Его кандидатуру выдвинула Литовская социал-демократическая партия. Литовская Служба спецрасследований (ССР) во вторник сообщила о задержании по подозрению во взяточничестве мэра Кельмеского района, социал-демократа Вацловаса Андрулиса.Как утверждает ССР, мэр подозревается в том, что требовал взятку в размере 10 тыс. евро за благоприятствование в реализации проекта самоуправления по обустройству общественных пространств.Согласно подозрениям, во вторник мэр принял часть этой взятки - 5 тыс. евро, тогда он и был задержан сотрудниками ССР.В частности, сотрудники ССР изъяли в самоуправлении Кельмеского района необходимые документы и т. д.Контроль над досудебным расследованием осуществляет и руководство им осуществляет прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.В. Андрулис избран мэром в прошлом году на выборах в советы самоуправлений и мэров. Его кандидатуру выдвинула Литовская социал-демократическая партия. Загрузка... BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: мэр, коррупция, взятка, спецслужба, ССР, Кельме География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии