Загрузка... Первой ожила античность Новости от FITZROY за 18 мая 🔊 Воспроизвести Costas Baltas | Reuters



Лебединая песня, биржи ликуют, Испания открывает аэропорты, Китай потерял посла



Музеи мира встретили вчера свой профессиональный праздник (Международный день музеев — 18 мая) закрытыми на замок из-за пандемии. Исключение составили Афинский Акрополь, храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора, Римская Агора и ещё почти 200 археологических объектов Греции, которая в минувший понедельник приступила к новому этапу своей жизни — посткарантинному.



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Фондовые биржи не вняли предупреждению руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявившему, что “экономический спад, вызванный пандемией, может продлиться до конца следующего года”. Индексы в понедельник, 18 мая, пошли в рост, золото, по данным Business Insider, подорожало на 1%, достигнув, максимальной цены за последние семь лет — $1772 за тройскую унцию. Нефтяные цены в США преодолели рубеж $30 за баррель, Brent на Лондонской бирже вплотную приблизились к $35.



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Ежегодная перепись лебедей английской королевы — традиция, которая живёт вот уже 800 лет — в нынешнем году прервётся. Виной тому, конечно же, пресловутая пандемия, сообщает Paris Match.



Подробнее на FITZROY Музеи мира встретили вчера свой профессиональный праздник (Международный день музеев — 18 мая) закрытыми на замок из-за пандемии. Исключение составили Афинский Акрополь, храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора, Римская Агора и ещё почти 200 археологических объектов Греции, которая в минувший понедельник приступила к новому этапу своей жизни — посткарантинному.* * *Фондовые биржи не вняли предупреждению руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявившему, что “экономический спад, вызванный пандемией, может продлиться до конца следующего года”. Индексы в понедельник, 18 мая, пошли в рост, золото, по данным Business Insider, подорожало на 1%, достигнув, максимальной цены за последние семь лет — $1772 за тройскую унцию. Нефтяные цены в США преодолели рубеж $30 за баррель, Brent на Лондонской бирже вплотную приблизились к $35.* * *Ежегодная перепись лебедей английской королевы — традиция, которая живёт вот уже 800 лет — в нынешнем году прервётся. Виной тому, конечно же, пресловутая пандемия, сообщает Paris Match. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 100 раз Комментарии