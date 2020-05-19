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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Первой ожила античность Новости от FITZROY за 18 мая
Лебединая песня, биржи ликуют, Испания открывает аэропорты, Китай потерял посла
Музеи мира встретили вчера свой профессиональный праздник (Международный день музеев — 18 мая) закрытыми на замок из-за пандемии. Исключение составили Афинский Акрополь, храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора, Римская Агора и ещё почти 200 археологических объектов Греции, которая в минувший понедельник приступила к новому этапу своей жизни — посткарантинному.
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Фондовые биржи не вняли предупреждению руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявившему, что “экономический спад, вызванный пандемией, может продлиться до конца следующего года”. Индексы в понедельник, 18 мая, пошли в рост, золото, по данным Business Insider, подорожало на 1%, достигнув, максимальной цены за последние семь лет — $1772 за тройскую унцию. Нефтяные цены в США преодолели рубеж $30 за баррель, Brent на Лондонской бирже вплотную приблизились к $35.
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Ежегодная перепись лебедей английской королевы — традиция, которая живёт вот уже 800 лет — в нынешнем году прервётся. Виной тому, конечно же, пресловутая пандемия, сообщает Paris Match.
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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