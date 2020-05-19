Вильнюсская когенерационная станция получила разрешение на запуск 🔊 Воспроизвести



Вильнюсская когенерационная станция, строительство которой завершил государственный энергохолдинг Ignitis grupe, получила разрешение на использование. На этой станции будут сжигаться неопасные коммунальные отходы и биотопливо.



Агентство охраны окружающей среды во вторник выдало компании- оператору станции Vilniaus kogeneracine jegaine разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнений ( разрешение TIPK). Это означает, что станция отвечает природоохранным требованиям Литвы и Евросоюза.



Совокупная тепловая мощность котлов на биотопливе станции составляет 175 мегаватт, котлов на отходах – 65 мегаватт, мощность производства электроэнергии на ней составляет 100 мегаватт, из которых доля вырабатываемой электроэнергии на отходах составляет до 20 мегаватт. Вильнюсская когенерационная станция, строительство которой завершил государственный энергохолдинг Ignitis grupe, получила разрешение на использование. На этой станции будут сжигаться неопасные коммунальные отходы и биотопливо.Агентство охраны окружающей среды во вторник выдало компании- оператору станции Vilniaus kogeneracine jegaine разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнений ( разрешение TIPK). Это означает, что станция отвечает природоохранным требованиям Литвы и Евросоюза.Совокупная тепловая мощность котлов на биотопливе станции составляет 175 мегаватт, котлов на отходах – 65 мегаватт, мощность производства электроэнергии на ней составляет 100 мегаватт, из которых доля вырабатываемой электроэнергии на отходах составляет до 20 мегаватт. Станция планирует перерабатывать до 160 тонн отходов в год.



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После того, как было получено разрешение на эксплуатацию Вильнюсской когенерационной электростанции (ВКЭ), строительство которой завершает Ignitis grupe и стоимость которой составляет 350 млн евро, приступить к ее испытаниям намечается в середине лета, а начать коммерческую деятельность - в конце года.



Агентство по вопросам окружающей среды сообщило, что предоставило ВКЭ во вторник разрешение на интегрированную превенцию и контроль загрязнений. Это означает, что электростанция соответствует природоохранным требованиям Литвы и Евросоюза (ЕС).



Ignitis grupe во вторник сообщила, что это разрешение является одним из важнейших в деятельности ВКЭ.



Проект Ignitis grupe финансируется на средства ЕС (до 140 млн евро), кредита Европейского инвестиционного банка (до 190 млн евро) и на собственные средства группы.



На ВКЭ будет сжигаться до 160 тыс. тонн отходов в год. Генерирующая мощность электростанции достигает 100 мегаватт.



Как сообщает группа, выработанной ВКЭ электроэнергии будет хватать на удовлетворение потребностей примерно 230 тыс. домохозяйств, также будет вырабатываться около половины тепловой энергии, которой централизованно снабжается город. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: пуск, сжигание, станция, отходы География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 190 раз Комментарии