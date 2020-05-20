Усадьба в Траку Воке возрождается 🔊 Воспроизвести







Карантинные ограничения для владельцев усадьбы Траку Воке также создали и возможности: в этот период, когда нет никаких общественных мероприятий, на территории усадьбы были активизированы работы как по реставрации самих зданий, так и по благоустройству окружающей территории. Восстанавливается дворец, приводится в порядок парк и старые аллеи, высаживаются новые клумбы.



«За десятилетия парк сильно разрушился, изменился: появились пристройки, не вписывающиеся в архитектурный ансамбль, главные ворота и фонтан «потерялись», а деревья были погублены из-за неправильного присмотра. Однако, понемногу усадьба Траку Воке возрождается, и по мере того, как работы набирают оборот, становятся всё боле заметными очертания того парка, который в конце XIX века спроектировал знаменитый парковый архитектор парка Эдуардо Андре. Не сомневаюсь, что шаг за шагом будет восстановлено всё величие этого места», - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. «За десятилетия парк сильно разрушился, изменился: появились пристройки, не вписывающиеся в архитектурный ансамбль, главные ворота и фонтан «потерялись», а деревья были погублены из-за неправильного присмотра. Однако, понемногу усадьба Траку Воке возрождается, и по мере того, как работы набирают оборот, становятся всё боле заметными очертания того парка, который в конце XIX века спроектировал знаменитый парковый архитектор парка Эдуардо Андре. Не сомневаюсь, что шаг за шагом будет восстановлено всё величие этого места», - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



При разработке планов по приведению в порядок усадьбы столичные власти предприняли немалые усилия, чтобы заранее обдумать всю работу, связанную с раскопками, чтобы впоследствии не пришлось разбирать дорожки или перекапывать газоны или участки с зелёными насаждениями.



С наступлением весны в Траку Воке продолжились начатые осенью работы по укладке газонов и посадке растений.



Уже высажена и живая изгородь, состоящая из более чем 300 туй «Smaragd». Живая изгородь прикрывает не очень живописный участок с теплицами.



Зелёные композиции в соответствии с проектом высажены и на других участках парка. Общее количество посаженных деревьев уже превышает 400.







Композиции включают каштаны, клены, лиственницу, бук, граб, ели, пихты, сосны. Все деревья привезены из-за границы, с уже сформированными корнями, толщина стволов на высоте 1 метра - от 12 до 20 см.



По словам Кристины Нарвилене, начальника службы зелёных насаждений предприятия «Vilniaus miesto parkai», специалисты следят за их качеством и вегетацией. Если фиксируется, что растения низкого качества, то их немедленно возвращают поставщику и заменяют.



У парка теперь будет система полива, которая значительно облегчит уход за растениями.



«Усадьба пережила очень сложные этапы. Когда мы её перенимали у Королевского союза литовского дворянства, то она была полностью заброшена. Досталось усадьбе и от плохих подрядчиков, из-за которых каждый день начинался ужасным напряжением: был страх от того, что дворец мог быть повреждён», - говорит директор общественного предприятия «Trakų Vokės dvaro sodyba» Ева Шюшайте.



Фото и видео - пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



По словам мэра, приусадебный парк также является отличным примером того, как в Вильнюсе применяется новый стандарт сохранения и ухода за зелёными насаждениями - высаживаются не только новые деревья, но разными способами сохраняются и старые.При разработке планов по приведению в порядок усадьбы столичные власти предприняли немалые усилия, чтобы заранее обдумать всю работу, связанную с раскопками, чтобы впоследствии не пришлось разбирать дорожки или перекапывать газоны или участки с зелёными насаждениями.С наступлением весны в Траку Воке продолжились начатые осенью работы по укладке газонов и посадке растений.Уже высажена и живая изгородь, состоящая из более чем 300 туй «Smaragd». Живая изгородь прикрывает не очень живописный участок с теплицами.Зелёные композиции в соответствии с проектом высажены и на других участках парка. Общее количество посаженных деревьев уже превышает 400.Композиции включают каштаны, клены, лиственницу, бук, граб, ели, пихты, сосны. Все деревья привезены из-за границы, с уже сформированными корнями, толщина стволов на высоте 1 метра - от 12 до 20 см.По словам Кристины Нарвилене, начальника службы зелёных насаждений предприятия «Vilniaus miesto parkai», специалисты следят за их качеством и вегетацией. Если фиксируется, что растения низкого качества, то их немедленно возвращают поставщику и заменяют.У парка теперь будет система полива, которая значительно облегчит уход за растениями.«Усадьба пережила очень сложные этапы. Когда мы её перенимали у Королевского союза литовского дворянства, то она была полностью заброшена. Досталось усадьбе и от плохих подрядчиков, из-за которых каждый день начинался ужасным напряжением: был страх от того, что дворец мог быть повреждён», - говорит директор общественного предприятия «Trakų Vokės dvaro sodyba» Ева Шюшайте. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: усадьба, Траку Воке, dvaras — статья прочитана 174 раза Комментарии