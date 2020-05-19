Золото подорожало до восьмилетнего максимума 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Накануне цена на золото достигала максимальной за восемь лет отметки. Пиковая стоимость в ходе торгов составляла 1775 долларов за тройскую унцию (31,10 грамма), сообщает



В среднем стоимость драгоценного металла подскочила на 1,2% до 1764,73 доллара, но к вечеру опустилась до 1737 долларов. Также на 8% подорожал палладий, на 3% — платина, на 4% — серебро.



Эксперты связывают рост котировок с негативными прогнозами о сроках завершения пандемии коронавируса. Кроме того, Федеральная резервная система США заявила о том, что экономика испытывает значительный спад и восстановится не раньше 2021 года.



После достижения пиковой стоимости цена на золото пошла на спад. Старший аналитик Kitco.com Джим Вайкофф пояснил MarketWatch, что это связано с заявлением биотехнологической компании Modrna.Inc о разработке эффективной вакцины от CoViD-19.



Напомним, цена на драгоценный металл уже достигала максимальных отметок в марте, однако снова снизились спустя несколько дней. Накануне цена на золото достигала максимальной за восемь лет отметки. Пиковая стоимость в ходе торгов составляла 1775 долларов за тройскую унцию (31,10 грамма), сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Bloomberg.В среднем стоимость драгоценного металла подскочила на 1,2% до 1764,73 доллара, но к вечеру опустилась до 1737 долларов. Также на 8% подорожал палладий, на 3% — платина, на 4% — серебро.Эксперты связывают рост котировок с негативными прогнозами о сроках завершения пандемии коронавируса. Кроме того, Федеральная резервная система США заявила о том, что экономика испытывает значительный спад и восстановится не раньше 2021 года.После достижения пиковой стоимости цена на золото пошла на спад. Старший аналитик Kitco.com Джим Вайкофф пояснил MarketWatch, что это связано с заявлением биотехнологической компании Modrna.Inc о разработке эффективной вакцины от CoViD-19.Напомним, цена на драгоценный металл уже достигала максимальных отметок в марте, однако снова снизились спустя несколько дней. life.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: золото, биржа, цена — статья прочитана 126 раз Комментарии