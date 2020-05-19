Боевик рассказал о сотрудничестве военных США с террористами ИГИЛ в Сирии 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / AP Photo / Ahmad Baderkhan



Командир группы боевиков Ханнам Самир, он же Абу Хамзи, сбежавший из контролируемой американцами базы Эт-Танф и перешедший на сторону правительственных войск Сирии, рассказал, что военные США активно сотрудничают с террористической группировкой ИГИЛ*.



— Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они пускали их, они и сейчас обучают их и работают с ними, — цитирует Абу Хамзи



По его словам, капитан Майк, который был инструктором сбежавшего боевика, "ничего не знает" об использовании террористов старшими американскими офицерами. Он умеет лишь использовать оружие и обучает, как обращаться с ним.



Кроме того, по словам Абу Хамзи, боевикам предоставляются от военных пикапы Toyota Land Cruiser. Такие автомобили получают только так называемые командиры-опорники, а сам командир должен сидеть на переднем пассажирском сиденье, сзади едет охрана.



В апреле группа боевиков, проходивших обучение в Эт-Танфе, захватила пикапы и сбежала с опорного пункта, сдавшись правительственным войскам.



* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда. Командир группы боевиков Ханнам Самир, он же Абу Хамзи, сбежавший из контролируемой американцами базы Эт-Танф и перешедший на сторону правительственных войск Сирии, рассказал, что военные США активно сотрудничают с террористической группировкой ИГИЛ*.— Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они пускали их, они и сейчас обучают их и работают с ними, — цитирует Абу Хамзи ЛАЙФ со ссылкой на РИА "Новости".По его словам, капитан Майк, который был инструктором сбежавшего боевика, "ничего не знает" об использовании террористов старшими американскими офицерами. Он умеет лишь использовать оружие и обучает, как обращаться с ним.Кроме того, по словам Абу Хамзи, боевикам предоставляются от военных пикапы Toyota Land Cruiser. Такие автомобили получают только так называемые командиры-опорники, а сам командир должен сидеть на переднем пассажирском сиденье, сзади едет охрана.В апреле группа боевиков, проходивших обучение в Эт-Танфе, захватила пикапы и сбежала с опорного пункта, сдавшись правительственным войскам. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, помощь, арест, террористы — статья прочитана 161 раз Комментарии