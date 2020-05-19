Карантин в Литве могут отменить с начала лета - премьер Литвы 🔊 Воспроизвести



Карантин в Литве после 31 мая может быть больше не продлен, заявил во вторник журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис, сообщает



"Если у нас будет возможность обеспечить безопасность граждан без этого режима (карантина. - Sputnik), то не исключена ситуация, что мы сохраним лишь режим чрезвычайного положения", - сказал глава правительства.



Сквернялис подчеркнул, что вопрос о продлении карантинных мер является не политическим, а практическим. По его словам, кабмин принимает решение на основе выводов экспертов, а для анализа ситуации есть еще две недели.



Карантин из-за риска распространения коронавируса был введен в Литве с 16 марта. Затем несколько раз правительство продляло его. Сейчас этот режим действует до 31 мая, однако власти сняли ряд ограничений, в частности начали открываться кафе, а граждане могут выезжать за пределы республики. Карантин в Литве после 31 мая может быть больше не продлен, заявил во вторник журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС."Если у нас будет возможность обеспечить безопасность граждан без этого режима (карантина. - Sputnik), то не исключена ситуация, что мы сохраним лишь режим чрезвычайного положения", - сказал глава правительства.Сквернялис подчеркнул, что вопрос о продлении карантинных мер является не политическим, а практическим. По его словам, кабмин принимает решение на основе выводов экспертов, а для анализа ситуации есть еще две недели.Карантин из-за риска распространения коронавируса был введен в Литве с 16 марта. Затем несколько раз правительство продляло его. Сейчас этот режим действует до 31 мая, однако власти сняли ряд ограничений, в частности начали открываться кафе, а граждане могут выезжать за пределы республики. В стране зафиксировано более 1540 заболевших, от инфекции скончались 59 человек.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, более 312 тысяч человек скончались.



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В ближайшее время планируется возобновить регулярные рейсы в Варшаву и Осло, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, решение правительства может быть принято в среду.



"Это направления, которые уже открыты или будут открыты в ближайшее время, – по рейсу Lufthansa (во Франкфурт – BNS) принято решение, также по рейсам Air Baltic между Балтийскими странами, очевидно на пути и рейсы LOT в Варшаву, и в среду также будет рассмотрена Норвегия", – сказал премьер журналистам.



По его словам, решение туроператора Kidy Tour о продаже билетов до получения разрешения на полеты было безответственным.



На минувшей неделе Kidy Tour не получила разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы на рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно с 16 по 20 мая.



Компания сообщила о запланированных рейсах и продала половину билетов, однако потом была вынуждена вернуть деньги. lt.sputniknews.ru , BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: авиарейсы, авиасообщение, направления География: Литва — статья прочитана 760 раз Комментарии