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Карантин в Литве могут отменить с начала лета - премьер Литвы



Карантин в Литве после 31 мая может быть больше не продлен, заявил во вторник журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС.

"Если у нас будет возможность обеспечить безопасность граждан без этого режима (карантина. - Sputnik), то не исключена ситуация, что мы сохраним лишь режим чрезвычайного положения", - сказал глава правительства.

Сквернялис подчеркнул, что вопрос о продлении карантинных мер является не политическим, а практическим. По его словам, кабмин принимает решение на основе выводов экспертов, а для анализа ситуации есть еще две недели.

Карантин из-за риска распространения коронавируса был введен в Литве с 16 марта. Затем несколько раз правительство продляло его. Сейчас этот режим действует до 31 мая, однако власти сняли ряд ограничений, в частности начали открываться кафе, а граждане могут выезжать за пределы республики.
В стране зафиксировано более 1540 заболевших, от инфекции скончались 59 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, более 312 тысяч человек скончались.

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В ближайшее время планируется возобновить регулярные рейсы в Варшаву и Осло, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, решение правительства может быть принято в среду.

"Это направления, которые уже открыты или будут открыты в ближайшее время, – по рейсу Lufthansa (во Франкфурт – BNS) принято решение, также по рейсам Air Baltic между Балтийскими странами, очевидно на пути и рейсы LOT в Варшаву, и в среду также будет рассмотрена Норвегия", – сказал премьер журналистам.

По его словам, решение туроператора Kidy Tour о продаже билетов до получения разрешения на полеты было безответственным.

На минувшей неделе Kidy Tour не получила разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы на рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно с 16 по 20 мая.

Компания сообщила о запланированных рейсах и продала половину билетов, однако потом была вынуждена вернуть деньги.
lt.sputniknews.ru, BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: авиарейсы, авиасообщение, направления
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 мая, 14:30

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