Эксперты оценят использование в Европе литовско-польского газопровода 🔊 Воспроизвести lt.sputniknews.ru



В связи с тем, что Литва и Польша прокладывают совместный газопровод на их территориях (GIPL) международная компания консультаций и инженерных услуг Afry проанализирует его коммерческую выгоду в европейском контексте, сообщил литовский оператор системы передачи газа Amber Grid.



Литовская компания и ее партнер по проекту – польская Gaz-System подписали договор с Afry (ранее Poyry) на сумму в 121 тыс. евро о проведении исследования с выдвижением решений по коммерчески оптимальному использованию газопровода.



"Это исследование должно объективно ответить на существенный вопрос о том, какую дополнительную пользу мы можем создать этой перемычкой для участников европейского газового рынка", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.



Исследование в равных долях будут финансировать операторы систем газоснабжения двух стран, оно будет завершено к августу.



В этом году планируется проложить две трети или 100 км газопровода на территории Литвы, из 165 предусмотренных. GIPL должен быть запущен с 2022 года.



По перемычке GIPL в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши - до 21 тераватт-часа в год, а газовые рынка стран Балтии станут частью единого газового рынка Евросоюза. В связи с тем, что Литва и Польша прокладывают совместный газопровод на их территориях (GIPL) международная компания консультаций и инженерных услуг Afry проанализирует его коммерческую выгоду в европейском контексте, сообщил литовский оператор системы передачи газа Amber Grid.Литовская компания и ее партнер по проекту – польская Gaz-System подписали договор с Afry (ранее Poyry) на сумму в 121 тыс. евро о проведении исследования с выдвижением решений по коммерчески оптимальному использованию газопровода."Это исследование должно объективно ответить на существенный вопрос о том, какую дополнительную пользу мы можем создать этой перемычкой для участников европейского газового рынка", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.Исследование в равных долях будут финансировать операторы систем газоснабжения двух стран, оно будет завершено к августу.В этом году планируется проложить две трети или 100 км газопровода на территории Литвы, из 165 предусмотренных. GIPL должен быть запущен с 2022 года.По перемычке GIPL в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши - до 21 тераватт-часа в год, а газовые рынка стран Балтии станут частью единого газового рынка Евросоюза. Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии