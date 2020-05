Загрузка... В США многих заключенных выпустили из тюрем из-за эпидемии 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Из-за пандемии нью-йоркские полицейские решили не тратить время на мелкие правонарушения



Руководство нью-йоркской полиции, насчитывающей 55 тысяч человек, после отмены карантинов ожидает всплеска преступности. Пандемия видоизменила и заметно сократила преступность в большинстве городов, отчасти потому, что на улицах почти не стало потенциальных потерпевших, сообщает ВВС Руководство нью-йоркской полиции, насчитывающей 55 тысяч человек, после отмены карантинов ожидает всплеска преступности.



В Нью-Йорке, например, пандемия привела к освобождению более 1600 тюремных сидельцев, часть которых немедленно взялась за старое. К концу апреля около 50 из них были арестованы снова.



В числе временно освобожденных был Майкл Авенатти, бывший адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у Дональда Трампа с ней был адюльтер и что перед выборами 2016 года он заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Трамп это отрицает.



Два года назад Авенатти не слезал с телеэкранов и всерьез подумывал о том, чтобы баллотироваться против Трампа. Несколько месяцев назад он был осужден за попытку вымогательства 20 млн долларов у компании Nike и ожидал в тюрьме суда по другим обвинениям, на сей раз в Лос-Анджелесе, но вирус освободил его под домашний арест.



Из-за пандемии временно отправлен домой и бывший глава трамповского штаба Пол Манафорт, осужденный за целый букет преступлений, связанных в основном с его работой у Виктора Януковича.



В сети гуляют кадры, изображающие, как заключенные лос-анджелесской тюрьмы жадно пьют кипяток из одной кружки. По словам тюремщиков, идея в том, чтобы повысить себе температуру и бежать в санчасть жаловаться на Covid-19, либо заразиться всамделишным коронавирусом в надежде на гуманитарное освобождение.



Вирус пополнил ряды находящихся на свободе ветеранов нью-йоркской мафии. В середине апреля на волю досрочно выпустили капо клана Боннано 85-летнего Винни Асаро, проходившего по делу о легендарном ограблении в аэропорту имени Кеннеди авиакомпании Lufthansa, которое фигурирует в фильме "Славные парни" Мартина Скорсезе.



Ограбление произошло в 1978 году, но Асаро судили за него в 2015 году - и оправдали. На процессе председательствовала бруклинская федеральная судья Аллин Росс, слушавшая в прошлом дело одесского громилы Георгия Стоянова, ныне покойного. Она же подписала сейчас ордер на освобождение Асаро, отбывавшего восьмилетний срок за поджог машины, подрезавшей его на шоссе.



В апреле же из-за коронавируса был освобожден под залог "солдат" клана Люккезе 59-летний Юджин Кастелли, осужденный за подпольные азартные игры. Он сидел в федеральной тюрьме в Дэнбери (штат Коннектикут), где отбывает 20-летний срок за кокаин россиянин Константин Ярошенко. Его адвокат Алексей Тарасов ходатайствовал об освобождении Ярошенко в связи с пандемией, но ему отказали.



Еще в конце марта New York Post отметила, что коронавирус нанес мафии такой страшный удар, какого она не видела от таких своих недругов, как бывший министр юстиции Роберт Кеннеди и бывший манхэттенский федеральный прокурор Руди Джулиани.



Среди промыслов мафии главное место занимают вымогательство и спортивный тотализатор. В связи с пандемией закрылись тысячи ресторанов и строительных компаний, и наезжать стало не на кого, а спортивные соревнования прекратились.



Попытки ставить на "африканской крикет" и на австралийский футбол большого успеха не имели, пишет газета.



Предполагали, что мафия переключится на наркоторговлю, но привычные точки сбыта - рестораны, бары и стриптиз-клубы - тоже позакрывались. Выручает, впрочем, интернет.



Мафия традиционно наживалась на вывозе мусора, но закрытые компании его больше не производят.



Если полку преступников в Нью-Йорке прибыло, то ряды полиции поредели. 7 мая из-за болезни не вышли на работу 1624 патрульных.



Преступников в городе прибавилось не только из-за опорожненния тюрем, но и в результате того, что в январе вступил в силу нью-йоркский закон об отмене денежного залога, так что арестантов начали выпускать до суда под честное слово. Дермот Шей выступает против этого закона, который, по его словам, вызвал всплеск преступности в городе еще до пандемии. "Меня тревожит этот шторм на горизонте", - сказал начальник полиции.



После того как в середине марта в Нью-Йорке было введено чрезвычайное положение, серьезные преступления в городе сократились больше чем на четверть. Исключение составили кражи со взломом в закрытых магазинах и на прочих коммерческих объектах, угоны автомашин и мотоциклов и убийства.



Число арестов сократилось больше чем наполовину, поскольку полиции велено не размениваться на такие мелочи, как переход улиц в неположенных местах, публичное распитие спиртного или безбилетный проезд в метро.



Новый порядок испытает на прочность "теорию разбитых окон", согласно которой попустительство мелким правонарушениям неизбежно влечет за собой умножение крупных.



Бары закрыты, и в Нью-Йорке, по моим сведениям, появились спикизи, подпольные распивочные, благо опыт имеется: в городе давно существуют тайные after hours clubs, в которых подают спиртное после четырех утра, когда его официальный отпуск прекращается.



Со всей страны поступают сведения об участившихся случаях домашнего насилия, которые объясняют вынужденным сидением в четырех стенах. Предсказывают, что набирающий обороты экономический спад усугубит эту проблему еще пуще.



Оптимисты напоминают, что Великая депрессия 30-х годов, с которой все чаще сравнивают нынешний спад, не сопровождалась в США ростом преступности. Журнал American Prospect поместил статью Кэндес Маккой, озаглавленную "Почему пандемия не увеличит число насильственных преступлений, даже если она породит депрессию".



Главным источником автора является ее 92-летняя мать Беверли, которая пережила в детстве Великую депрессию и не припоминает беспорядков или разгула преступности.



"Когда люди голодают, - говорит Беверли, - они друг друга не бьют. Они помогают друг другу. В детстве мы каждый вечер играли на улице и никто никогда не запирал домов. В любом случае, что красть-то было?".



Маккой также цитирует исследования, которые не нашли взаимозависимости между безработицей и уровнем преступности. Исключение составляют кражи из магазинов.



По словам автора, в американской истории не было случаев, чтобы люди в отчаянии штурмовали продовольственные лавки или врывались в дома богатеев. Беспорядки, пишет она, происходят в периоды роста социальных и экономических надежд. Чисто конъюнктурные безобразия вроде грабежа магазинов и битья витрин случаются сразу после неожиданных бедствий типа блэкаутов или ураганов и не являются результатом многомесячного сползания в экономическую бездну.



Маккой предсказывает, что спад умножит лишь домашнее насилие - и поэтому призывает тех, у кого есть дома оружие, его запереть, - а также мошенничество, которое и так участилось с началом пандемии.



Сейчас в США вам со всех сторон предлагают разноцветные маски на все случаи жизни, а еще недавно пытались всучить несуществующие. Маски с первых дней вошли в моду у американских грабителей. Некоторые грозят своим жертвам заразным плевком.



Мошенники по-прежнему предлагают вам позаботиться о кошках и собаках, чьи хозяева умерли от вируса, или рекламируют акции, которые в случае депрессии якобы взлетят до небес.



Находящийся в Лас-Вегасе Музей мафии рекламировал в начале мая свой виртуальный форум по аферам коронавирусной эпохи. Как говорилось в его объявлении, "Невадская рабочая группа по мошенничеству, связанному с Covid-19" получила более 400 жалоб на аферистов, которые предлагали обывателям фальшивые анализы на коронавирус и пытались выведать под этим соусом их личные данные.



Министерство внутренней безопасности США сообщает, что мошенники покушаются на экстренную социальную помощь властей населению.



Министерство предсказывает, что в обозримом будущем аферисты будут действовать еще активнее, и сообщает, что проводит для борьбы с ними операцию под кодовым названием Stolen Promises ("Украденные посулы"). В ее рамках на 12 мая проведены 29 обысков и 531 конфискация запрещенных наборов для анализа на Covid-19 и медикаментов, контрафактных масок и иного товара. Арестованы 14 подозреваемых.



В частности, министерство упоминает дело британского гражданина 59-летнего Фрэнка Ричарда Ладлоу, обвиненного в Лос-Анджелесе в распространении лекарств с фальшивыми этикетками и задержанного 23 марта в Соединенном Королевстве по не связанным с этим обвинениям.



На прошлом неделе сообщили о разоблачении нигерийской преступной группы, которая подавала в США на пособия по безработице, пользуясь похищенными личными данными американцев, и якобы загребла таким образом сотни миллионов долларов.



В субботу поступили сообщения об аресте в Джорджии владельца автотранспортной компании Мориса Фейна, получивщего от федерального Управления по малому бизнесу более полутора миллионов долларов на зарплаты своих 107 сотрудников и прочие производственные расходы, но истратившего большую часть денег не по назначению. Фейн истратил 85 тысяч долларов на украшения, купил "Роллс-Ройс" 2019 года и заплатил алименты в сумме 40 тысяч долларов.



