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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Генпрокурор США заявил о связях Apple с Россией и Китаем
Генеральный прокурор США Уильям Барр в ходе пресс-конференции заявил, что компания Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами.
«Было много сообщений, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки. — RT) данных, чтобы правительства могли организовать масштабную слежку», — сказал он.
Он также рассказал, что Apple отключила ряд опций, которые использовали «защитники демократии».
По его словам, если такая технологическая компания, как Apple, «готова выполнять требования авторитарных режимов», то у неё нет оправданий в случае отказа сотрудничать со «странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы».
Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Apple, слежка, контроль, телефон, карантин, распространение, коронавирус
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