Генпрокурор США заявил о связях Apple с Россией и Китаем 🔊 Воспроизвести Reuters



Генеральный прокурор США Уильям Барр в ходе пресс-конференции заявил, что компания Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами.



«Было много сообщений, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки. —



Он также рассказал, что Apple отключила ряд опций, которые использовали «защитники демократии».



По его словам, если такая технологическая компания, как Apple, «готова выполнять требования авторитарных режимов», то у неё нет оправданий в случае отказа сотрудничать со «странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы».



Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями. Генеральный прокурор США Уильям Барр в ходе пресс-конференции заявил, что компания Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами.«Было много сообщений, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки. — RT ) данных, чтобы правительства могли организовать масштабную слежку», — сказал он.Он также рассказал, что Apple отключила ряд опций, которые использовали «защитники демократии».По его словам, если такая технологическая компания, как Apple, «готова выполнять требования авторитарных режимов», то у неё нет оправданий в случае отказа сотрудничать со «странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы».Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Apple, слежка, контроль, телефон, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 175 раз Комментарии