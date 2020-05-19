Загрузка... Китай предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам 🔊 Воспроизвести



Председатель КНР Си Цзиньпин уточнил, что эти выплаты сделают в ближайшие два года, передает



Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.



"Китай твердо придерживается принципов, которые лежат в основе [китайской] концепции по формированию человечества с единой судьбой. Мы намерены обеспечивать безопасность собственного народа в области здравоохранения и действовать с учетом своих международных обязательств в данной сфере, - сообщил он. - Китайская сторона будет содействовать борьбе с пандемией в мире и в течение ближайших двух лет выделит $2 млрд для оказания финансовой поддержки другим странам, пострадавшим от эпидемии".



По словам Си Цзиньпина, Пекин будет уделять особо пристальное внимание тому, чтобы необходимую помощь получили развивающиеся государства.



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. Председатель КНР Си Цзиньпин уточнил, что эти выплаты сделают в ближайшие два года, передает ТАСС Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения."Китай твердо придерживается принципов, которые лежат в основе [китайской] концепции по формированию человечества с единой судьбой. Мы намерены обеспечивать безопасность собственного народа в области здравоохранения и действовать с учетом своих международных обязательств в данной сфере, - сообщил он. - Китайская сторона будет содействовать борьбе с пандемией в мире и в течение ближайших двух лет выделит $2 млрд для оказания финансовой поддержки другим странам, пострадавшим от эпидемии".По словам Си Цзиньпина, Пекин будет уделять особо пристальное внимание тому, чтобы необходимую помощь получили развивающиеся государства.С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. Загрузка... ТАСС Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: помощь, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 88 раз Комментарии