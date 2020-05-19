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Китай предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Председатель КНР Си Цзиньпин уточнил, что эти выплаты сделают в ближайшие два года, передает ТАСС.
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
"Китай твердо придерживается принципов, которые лежат в основе [китайской] концепции по формированию человечества с единой судьбой. Мы намерены обеспечивать безопасность собственного народа в области здравоохранения и действовать с учетом своих международных обязательств в данной сфере, - сообщил он. - Китайская сторона будет содействовать борьбе с пандемией в мире и в течение ближайших двух лет выделит $2 млрд для оказания финансовой поддержки другим странам, пострадавшим от эпидемии".
По словам Си Цзиньпина, Пекин будет уделять особо пристальное внимание тому, чтобы необходимую помощь получили развивающиеся государства.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли.
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ТАСС
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