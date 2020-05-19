По техническим причинам пока не ясно количество новых случаев коронавируса в Литве /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Из-за технических неисправностей во вторник пока остается не ясным количество новых случаев коронавируса в Литве, сообщило Министерство здравоохранения.



Как говорится в сообщении, из-за неисправности запаздывают данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), поэтому пока известно лишь общее количество случаев, подтвержденных в лабораториях, но часть из них могут быть повторными анализами взятыми у одного и того же пациента.



Как сообщила BNS советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте, технические неполадки возникли по причине обновления информационной системы, и этот процесс занял больше времени, чем ожидалось.



"Поэтому электронная система некоторое время не выдавала данных во вне, именно поэтому НЦОЗ не мог идентифицировать новые случаи", – сказала она.



В целом в лабораториях установлены 37 положительных результатов тестов на COVID-19, сколько из них являются новыми случаями, будет известно позднее во вторник.



В понедельник в Литве был проведен анализ 6496 мазков на коронавирус, общее количество выполненных тестов составляет 237,6 тысяч.



По последним опубликованным данным, в Литве были установлены 1547 случаев коронавируса. Из-за технических неисправностей во вторник пока остается не ясным количество новых случаев коронавируса в Литве, сообщило Министерство здравоохранения.Как говорится в сообщении, из-за неисправности запаздывают данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), поэтому пока известно лишь общее количество случаев, подтвержденных в лабораториях, но часть из них могут быть повторными анализами взятыми у одного и того же пациента.Как сообщила BNS советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте, технические неполадки возникли по причине обновления информационной системы, и этот процесс занял больше времени, чем ожидалось."Поэтому электронная система некоторое время не выдавала данных во вне, именно поэтому НЦОЗ не мог идентифицировать новые случаи", – сказала она.В целом в лабораториях установлены 37 положительных результатов тестов на COVID-19, сколько из них являются новыми случаями, будет известно позднее во вторник.В понедельник в Литве был проведен анализ 6496 мазков на коронавирус, общее количество выполненных тестов составляет 237,6 тысяч.По последним опубликованным данным, в Литве были установлены 1547 случаев коронавируса. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии