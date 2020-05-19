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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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По техническим причинам пока не ясно количество новых случаев коронавируса в Литве /дополнено/
Из-за технических неисправностей во вторник пока остается не ясным количество новых случаев коронавируса в Литве, сообщило Министерство здравоохранения.
Как говорится в сообщении, из-за неисправности запаздывают данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), поэтому пока известно лишь общее количество случаев, подтвержденных в лабораториях, но часть из них могут быть повторными анализами взятыми у одного и того же пациента.
Как сообщила BNS советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте, технические неполадки возникли по причине обновления информационной системы, и этот процесс занял больше времени, чем ожидалось.
"Поэтому электронная система некоторое время не выдавала данных во вне, именно поэтому НЦОЗ не мог идентифицировать новые случаи", – сказала она.
В целом в лабораториях установлены 37 положительных результатов тестов на COVID-19, сколько из них являются новыми случаями, будет известно позднее во вторник.
В понедельник в Литве был проведен анализ 6496 мазков на коронавирус, общее количество выполненных тестов составляет 237,6 тысяч.
По последним опубликованным данным, в Литве были установлены 1547 случаев коронавируса.
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Ирма
19 мая, 13:15
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Что на макаронной фабрике закончились макароны?
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